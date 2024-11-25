Салат "Королева змей" на Новый год 2025: из чего приготовить
Новый 2025 год – год Деревянной Змеи. И готовить для новогоднего стола лучше всего легкие и вкусные салаты из свежих овощей, зелени.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и эффектного салата "Королева змей" для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- яйца – 4 шт.
- сардины – 1 банка
- плавленый сырок – 1 шт.
- маринованные огурцы – 3 шт.
- кукуруза – 50 г
- зелень
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварные яйца и картофель, плавленый сыр, чеснок натереть на терке. Сардины размять вилкой.
2. Все ингредиенты всыпать в миску, посолите, поперчите. Добавьте майонез и перемешайте. Из полученной смеси сформируйте "змею".
3. Мелко порезать зелень, огурцы порезать кружочками. Украсьте нарезанными огурцами "тело" змеи, кукурузой – "голову". Из вареной моркови или маринованного огурца можно сделать корону для "королевы змей", а из горошка черного перца – глаза. Сверху салат можно украсить измельченной зеленью!
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