Салат "Королева змей" на Новый год 2025: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,6 т.
Рецепт салата

Новый 2025 год – год Деревянной Змеи. И готовить для новогоднего стола лучше всего легкие и вкусные салаты из свежих овощей, зелени.

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Новогодний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и эффектного салата "Королева змей" для новогоднего стола.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • сардины – 1 банка
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • маринованные огурцы – 3 шт.
  • кукуруза – 50 г
  • зелень
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварные яйца и картофель, плавленый сыр, чеснок натереть на терке. Сардины размять вилкой.

Ингредиенты для блюда

2. Все ингредиенты всыпать в миску, посолите, поперчите. Добавьте майонез и перемешайте. Из полученной смеси сформируйте "змею".

Приготовление салата

3. Мелко порезать зелень, огурцы порезать кружочками. Украсьте нарезанными огурцами "тело" змеи, кукурузой – "голову". Из вареной моркови или маринованного огурца можно сделать корону для "королевы змей", а из горошка черного перца – глаза. Сверху салат можно украсить измельченной зеленью!

Готовый салат

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