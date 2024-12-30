Салат "Королевская шуба" для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Салат 'Королевская шуба' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

"Королевская шуба" – очень вкусный и изысканный салат для праздничного тола. Вместо традиционной сельди вам понадобится слабосоленая красная рыба. Такой продукт прекрасно сочетается с другими ингредиентами и будет выглядеть эстетично.

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Идея приготовления "Королевской шубы" опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Для формирования блюда очень удобно использовать специальное кольцо.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • филе слабосоленого лосося – 150 г
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 3-4 шт.
  • лук зеленый – 1 пучок
  • майонез, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

1. Отварить овощи и яйца.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

2. Все натереть на крупной терке.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

3. Выложить слой за слоем.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

4. Каждый слой смазать майонезом, соль и перец по вкусу.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

5. Верхним слоем выложить нарезанную крупным кубиком рыбу.

Салат ''Королевская шуба'' для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому

Такой салат станет главным украшением праздничного стола.

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