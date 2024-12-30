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Салат "Королевская шуба" для праздничного стола: как приготовить привычное блюдо по-новому
"Королевская шуба" – очень вкусный и изысканный салат для праздничного тола. Вместо традиционной сельди вам понадобится слабосоленая красная рыба. Такой продукт прекрасно сочетается с другими ингредиентами и будет выглядеть эстетично.
Идея приготовления "Королевской шубы" опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Для формирования блюда очень удобно использовать специальное кольцо.
Ингредиенты:
- филе слабосоленого лосося – 150 г
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- свекла – 2 шт.
- яйца – 3-4 шт.
- лук зеленый – 1 пучок
- майонез, соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить овощи и яйца.
2. Все натереть на крупной терке.
3. Выложить слой за слоем.
4. Каждый слой смазать майонезом, соль и перец по вкусу.
5. Верхним слоем выложить нарезанную крупным кубиком рыбу.
Такой салат станет главным украшением праздничного стола.