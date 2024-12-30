"Королевская шуба" – очень вкусный и изысканный салат для праздничного тола. Вместо традиционной сельди вам понадобится слабосоленая красная рыба. Такой продукт прекрасно сочетается с другими ингредиентами и будет выглядеть эстетично.

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Идея приготовления "Королевской шубы" опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Для формирования блюда очень удобно использовать специальное кольцо.

Ингредиенты:

филе слабосоленого лосося – 150 г

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

свекла – 2 шт.

яйца – 3-4 шт.

лук зеленый – 1 пучок

майонез, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить овощи и яйца.

2. Все натереть на крупной терке.

3. Выложить слой за слоем.

4. Каждый слой смазать майонезом, соль и перец по вкусу.

5. Верхним слоем выложить нарезанную крупным кубиком рыбу.

Такой салат станет главным украшением праздничного стола.