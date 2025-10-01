Видео дня
Салат "Крабовая шуба" для праздничного стола: вкуснее, чем классическое блюдо с сельдью
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Его можно сварить, запечь, а также есть сырым. Самые популярные салаты из свеклы в осенне-зимний период – винегрет, "Шуба".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы – "Крабовая шуба", который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 г
- Яйца 3 шт
- Копченый колбасный сыр 150 г
- Свекла 3-4 шт
- Майонез
- Грецкий орех
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца, сыр натрите, крабовые палочки разберите на волокна.
2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом.
3. Сверху присыпьте рубленными орешками.
