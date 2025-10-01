Салат "Крабовая шуба" для праздничного стола: вкуснее, чем классическое блюдо с сельдью

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Рецепт блюда

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Его можно сварить, запечь, а также есть сырым. Самые популярные салаты из свеклы в осенне-зимний период – винегрет, "Шуба". 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы – "Крабовая шуба", который очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 г
  • Яйца 3 шт
  • Копченый колбасный сыр 150 г
  • Свекла 3-4 шт
  • Майонез
  • Грецкий орех

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца, сыр натрите, крабовые палочки разберите на волокна.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом.

3. Сверху присыпьте рубленными орешками.

Украинарецептпродуктысалатовощи

