Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Его можно сварить, запечь, а также есть сырым. Самые популярные салаты из свеклы в осенне-зимний период – винегрет, "Шуба".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы – "Крабовая шуба", который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 г

Яйца 3 шт

Копченый колбасный сыр 150 г

Свекла 3-4 шт

Майонез

Грецкий орех

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца, сыр натрите, крабовые палочки разберите на волокна.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом.

3. Сверху присыпьте рубленными орешками.

