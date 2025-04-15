Салат "Курица под кайфом": как приготовить сытное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
255
Салат 'Курица под кайфом': как приготовить сытное блюдо на обед

"Курица под кайфом" – популярный салат, который будет очень вкусно приготовить на обед. В составе много сытных и одновременно очень простых компонентов. Для того, чтобы было удобно формировать слои, можно воспользоваться кондитерским кольцом.

Видео дня

Идея приготовления сытного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Получится очень вкусно.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

Ингредиенты:

  • куриное копченое филе – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • помидоры (желательно черри) – 150 г
  • мак – 1 ст.л.
  • хлеб – 3-4 кусочка
  • чеснок – 2 зубчика
  • перец – 0,5 ч.л.
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

1. Нарежьте филе, яйца. сыр и помидоры с кубиками.

2. Мак обжарьте на сухой сковороде 2-3 минуты – так он раскроет аромат.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

3. Сухарики можно приготовить в духовке.

4. Кондитерское кольцо поставить на тарелку.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

5. Выложить туда курицу.

6. Смазать майонезом.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

7. Добавить яйца, посолить и поперчить.

8. Снова все смазать майонезом и добавить помидоры.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

9. Затем майонез, сыр, майонез.

10. Сверху добавить сухарики и мак. Снять кольцо и подавать на стол.

Салат ''Курица под кайфом'': как приготовить сытное блюдо на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты