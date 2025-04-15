"Курица под кайфом" – популярный салат, который будет очень вкусно приготовить на обед. В составе много сытных и одновременно очень простых компонентов. Для того, чтобы было удобно формировать слои, можно воспользоваться кондитерским кольцом.

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Идея приготовления сытного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

куриное копченое филе – 200 г

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 100 г

помидоры (желательно черри) – 150 г

мак – 1 ст.л.

хлеб – 3-4 кусочка

чеснок – 2 зубчика

перец – 0,5 ч.л.

паприка – 0,5 ч.л.

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе, яйца. сыр и помидоры с кубиками.

2. Мак обжарьте на сухой сковороде 2-3 минуты – так он раскроет аромат.

3. Сухарики можно приготовить в духовке.

4. Кондитерское кольцо поставить на тарелку.

5. Выложить туда курицу.

6. Смазать майонезом.

7. Добавить яйца, посолить и поперчить.

8. Снова все смазать майонезом и добавить помидоры.

9. Затем майонез, сыр, майонез.

10. Сверху добавить сухарики и мак. Снять кольцо и подавать на стол.

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