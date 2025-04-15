Салат "Курица под кайфом": как приготовить сытное блюдо на обед
"Курица под кайфом" – популярный салат, который будет очень вкусно приготовить на обед. В составе много сытных и одновременно очень простых компонентов. Для того, чтобы было удобно формировать слои, можно воспользоваться кондитерским кольцом.
Идея приготовления сытного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- куриное копченое филе – 200 г
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 100 г
- помидоры (желательно черри) – 150 г
- мак – 1 ст.л.
- хлеб – 3-4 кусочка
- чеснок – 2 зубчика
- перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте филе, яйца. сыр и помидоры с кубиками.
2. Мак обжарьте на сухой сковороде 2-3 минуты – так он раскроет аромат.
3. Сухарики можно приготовить в духовке.
4. Кондитерское кольцо поставить на тарелку.
5. Выложить туда курицу.
6. Смазать майонезом.
7. Добавить яйца, посолить и поперчить.
8. Снова все смазать майонезом и добавить помидоры.
9. Затем майонез, сыр, майонез.
10. Сверху добавить сухарики и мак. Снять кольцо и подавать на стол.
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