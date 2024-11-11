Салат "Медвежья шубка": рецепт эффектного и вкусного блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным, готовьте его с мясом, рыбой, сыром, яйцами, консервами, сельдью.

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Вкусный салат с куриным мясом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", который будет настоящим украшением праздничного стола.

Сытный салат

Ингредиенты:

  • 1 копченая куриная грудка
  • 2 зуб. чесночка
  • 5 отварных яиц
  • 2 средние моркови
  • 150 г сыра
  • горсть обжаренных грецких орехов
  • пучок зеленого лука
  • майонез
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Грудку нарежьте кубиками, туда же добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и выкладываем первым слоем.

Ингредиенты для блюда

2. Затем трем яйца на крупной терке, солим, перчим и смажьте майонезом.

Приготовление салата

3. После слой моркови тертой на крупной терке, немного соли и майонез. Далее тертый на крупной терке сыр, и сверху поджаренные измельченные орехи. А бока салата можно немного промазать майонезом и присыпать луком. 

Готовый салат

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