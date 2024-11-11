Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным, готовьте его с мясом, рыбой, сыром, яйцами, консервами, сельдью.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", который будет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

2 зуб. чесночка

5 отварных яиц

2 средние моркови

150 г сыра

горсть обжаренных грецких орехов

пучок зеленого лука

майонез

соль/перец

Способ приготовления:

1. Грудку нарежьте кубиками, туда же добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и выкладываем первым слоем.

2. Затем трем яйца на крупной терке, солим, перчим и смажьте майонезом.

3. После слой моркови тертой на крупной терке, немного соли и майонез. Далее тертый на крупной терке сыр, и сверху поджаренные измельченные орехи. А бока салата можно немного промазать майонезом и присыпать луком.

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