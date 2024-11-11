Салат "Медвежья шубка": рецепт эффектного и вкусного блюда для новогоднего стола
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов. Но, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным, готовьте его с мясом, рыбой, сыром, яйцами, консервами, сельдью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного салата "Медвежья шубка", который будет настоящим украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- 1 копченая куриная грудка
- 2 зуб. чесночка
- 5 отварных яиц
- 2 средние моркови
- 150 г сыра
- горсть обжаренных грецких орехов
- пучок зеленого лука
- майонез
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Грудку нарежьте кубиками, туда же добавьте измельченный чеснок и майонез. Перемешайте и выкладываем первым слоем.
2. Затем трем яйца на крупной терке, солим, перчим и смажьте майонезом.
3. После слой моркови тертой на крупной терке, немного соли и майонез. Далее тертый на крупной терке сыр, и сверху поджаренные измельченные орехи. А бока салата можно немного промазать майонезом и присыпать луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: