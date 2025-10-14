Видео дня
Салат "Мимоза" без невкусной рыбной консервы: блюдо для праздничного стола и ужина
"Мимоза" – лучший салат, который можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для основы можно использовать как запеченную скумбрию, так и тунец,
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Мимозы" с тунцом, вареными яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Маринованный огурец – 3 шт.
- Тунец – 2 банки
- Лук – 1 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Сыр – 100 г
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите яйца, сыр.
2. Огурцы и лук порежьте кубиком.
3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом, сверху присыпьте тертым желтком.
