"Мимоза" – лучший салат, который можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для основы можно использовать как запеченную скумбрию, так и тунец,

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Мимозы" с тунцом, вареными яйцами и сыром.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Маринованный огурец – 3 шт.

Тунец – 2 банки

Лук – 1 шт.

Кукуруза – 1 банка

Сыр – 100 г

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, сыр.

2. Огурцы и лук порежьте кубиком.

3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом, сверху присыпьте тертым желтком.

