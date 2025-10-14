Салат "Мимоза" без невкусной рыбной консервы: блюдо для праздничного стола и ужина

Салат 'Мимоза' без невкусной рыбной консервы: блюдо для праздничного стола и ужина

"Мимоза" – лучший салат, который можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для основы можно использовать как запеченную скумбрию, так и тунец,

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Мимозы" с тунцом, вареными яйцами и сыром.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Маринованный огурец – 3 шт.
  • Тунец – 2 банки
  • Лук – 1 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Сыр – 100 г
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, сыр.

2. Огурцы и лук порежьте кубиком.

3. Соберите салат слоями, смазывая майонезом, сверху присыпьте тертым желтком.

