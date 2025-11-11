Салат "Мимоза" – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка и при этом салат много лет не теряет свою актуальность. Для основы вместо рыбных консерв можно использовать тунец, а также запеченную скумбрию.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с картофелем, тунцем, сыром.

Ингредиенты:

картофель отварной 2 шт.

тунец 2 б.

лук 1 шт. ( мариную 1 ч.л соли, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. уксуса, кипяток)

плавленые сырки 3 шт.

морковь отварная 2шт.

яйца вареные 5 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, натрите вместе с сыром. Лук замаринуйте.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, тунец, майонез, лук, майонез, сыр, майонез, сверху присыпьте желтком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: