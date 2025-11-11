Салат "Мимоза" по-новому для новогоднего стола: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Салат "Мимоза" – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка и при этом салат много лет не теряет свою актуальность. Для основы вместо рыбных консерв можно использовать тунец, а также запеченную скумбрию.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с картофелем, тунцем, сыром.

Ингредиенты:

  • картофель отварной 2 шт.
  • тунец 2 б.
  • лук 1 шт. ( мариную 1 ч.л соли, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. уксуса, кипяток)
  • плавленые сырки 3 шт.
  • морковь отварная 2шт.
  • яйца вареные 5 шт.
  • майонез

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, натрите вместе с сыром. Лук замаринуйте.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, тунец, майонез, лук, майонез, сыр, майонез, сверху присыпьте желтком.

