Салат "Нежность" для новогоднего стола: проще и вкуснее, чем "Мимоза"

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Салат 'Нежность' для новогоднего стола: проще и вкуснее, чем 'Мимоза'

Новогодние салаты можно готовить как из свежих, так и запеченных и вареных овощей, а для более сытного варианта добавляйте мясо, любой сыр, рыбу. 

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Сытный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Нежность", из куриного филе, с сыром и жареными грибами. 

Салат ''Нежность''

Ингредиенты:

  • 2 вареных куриных бедра
  • 1 огурец 
  • 150 г грибов
  • 1 плавленный сырок 
  • 70 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелким кубиком филе. 

Филе для блюда

2. Огурец, яйца и сыр натрите на терку. 

Свежий огурец

3. Грибы порежьте и пожарьте. 

Жареные грибы

4. Соберите салат слоями: мясо, майонез, тертый огурец, майонез, грибы, майонез, сыр, майонез, яйца и сверху лук. 

Готовый салат

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