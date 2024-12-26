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Салат "Нежность" для новогоднего стола: проще и вкуснее, чем "Мимоза"
Новогодние салаты можно готовить как из свежих, так и запеченных и вареных овощей, а для более сытного варианта добавляйте мясо, любой сыр, рыбу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Нежность", из куриного филе, с сыром и жареными грибами.
Ингредиенты:
- 2 вареных куриных бедра
- 1 огурец
- 150 г грибов
- 1 плавленный сырок
- 70 г твердого сыра
- 2 яйца
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком филе.
2. Огурец, яйца и сыр натрите на терку.
3. Грибы порежьте и пожарьте.
4. Соберите салат слоями: мясо, майонез, тертый огурец, майонез, грибы, майонез, сыр, майонез, яйца и сверху лук.
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