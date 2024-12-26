Салат ''Нежность''

Новогодние салаты можно готовить как из свежих, так и запеченных и вареных овощей, а для более сытного варианта добавляйте мясо, любой сыр, рыбу.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Нежность", из куриного филе, с сыром и жареными грибами.

Ингредиенты:

2 вареных куриных бедра

1 огурец

150 г грибов

1 плавленный сырок

70 г твердого сыра

2 яйца

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком филе.

2. Огурец, яйца и сыр натрите на терку.

3. Грибы порежьте и пожарьте.

4. Соберите салат слоями: мясо, майонез, тертый огурец, майонез, грибы, майонез, сыр, майонез, яйца и сверху лук.

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