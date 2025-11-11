Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть – овощи в любом виде, а для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить мясо, морепродукты, сыр, вареные яйца.

Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении салата для новогоднего стола. 

Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Ингредиенты:

  • копченая куриная грудка 500 г
  • яйца 4 шт.
  • пекинская капуста 100 г
  • помидоры 2 ст.
  • твердый сыр 150 г
  • тостовый хлеб (для сухариков)
  • соль перец
  • чеснок 3 зубчика
  • копченая паприка
  • масло 2 ст.л
  • майонез 340 г

Способ приготовления: 

1. Тостовый хлеб порезать кубиками и обжарить на смеси из масла, чеснока, копченой паприки, соль перец.

Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

2. Порежьте все продукты кубиком.

Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

3. Соберите слоями: филе, майонез, помидоры, майонез, капуста, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез и сверху присыпьте сухариками.

Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты