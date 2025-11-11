Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть – овощи в любом виде, а для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить мясо, морепродукты, сыр, вареные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении салата для новогоднего стола.

Ингредиенты:

копченая куриная грудка 500 г

яйца 4 шт.

пекинская капуста 100 г

помидоры 2 ст.

твердый сыр 150 г

тостовый хлеб (для сухариков)

соль перец

чеснок 3 зубчика

копченая паприка

масло 2 ст.л

майонез 340 г

Способ приготовления:

1. Тостовый хлеб порезать кубиками и обжарить на смеси из масла, чеснока, копченой паприки, соль перец.

2. Порежьте все продукты кубиком.

3. Соберите слоями: филе, майонез, помидоры, майонез, капуста, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез и сверху присыпьте сухариками.

