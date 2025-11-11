Салат "Новогодний" из простых продуктов: делимся рецептом вкусного и сытного блюда
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, основа всегда должна быть – овощи в любом виде, а для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить мясо, морепродукты, сыр, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и очень быстрого в приготовлении салата для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка 500 г
- яйца 4 шт.
- пекинская капуста 100 г
- помидоры 2 ст.
- твердый сыр 150 г
- тостовый хлеб (для сухариков)
- соль перец
- чеснок 3 зубчика
- копченая паприка
- масло 2 ст.л
- майонез 340 г
Способ приготовления:
1. Тостовый хлеб порезать кубиками и обжарить на смеси из масла, чеснока, копченой паприки, соль перец.
2. Порежьте все продукты кубиком.
3. Соберите слоями: филе, майонез, помидоры, майонез, капуста, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез и сверху присыпьте сухариками.
