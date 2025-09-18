Видео дня
Салат "Обжорка" с печенью, огурцами и горошком: рецептом бюджетного блюда
Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных, полезных паштетов, а также салатов, закусок, торта. Еще ее можно просто вкусно пожарить с луком, овощами, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с солеными огурцами и горошком.
Ингредиенты:
- печень 500 г
- лук средний 2 шт.
- морковь средняя 2 шт.
- горошек консервированный 1б.
- соленые огурцы (по желанию)
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Лук и морковь поджарить на масле до готовности и полностью охладить.
3. Готовую печень нарежьте соломкой, добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, жареный лук с морковью, горошек, соль, перчик и майонез, все хорошо перемешайте и можно есть!
