Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных, полезных паштетов, а также салатов, закусок, торта. Еще ее можно просто вкусно пожарить с луком, овощами, сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с солеными огурцами и горошком.

Ингредиенты:

печень 500 г

лук средний 2 шт.

морковь средняя 2 шт.

горошек консервированный 1б.

соленые огурцы (по желанию)

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Лук и морковь поджарить на масле до готовности и полностью охладить.

3. Готовую печень нарежьте соломкой, добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, жареный лук с морковью, горошек, соль, перчик и майонез, все хорошо перемешайте и можно есть!

