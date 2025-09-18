Салат "Обжорка" с печенью, огурцами и горошком: рецептом бюджетного блюда

Рецепт блюда

Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных, полезных паштетов, а также салатов, закусок, торта. Еще ее можно просто вкусно пожарить с луком, овощами, сметаной.

Сытный салат из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с солеными огурцами и горошком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • печень 500 г
  • лук средний 2 шт.
  • морковь средняя 2 шт.
  • горошек консервированный 1б.
  • соленые огурцы (по желанию)
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.

Вареная печень

2. Лук и морковь поджарить на масле до готовности и полностью охладить.

Зажарка для салата

3. Готовую печень нарежьте соломкой, добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, жареный лук с морковью, горошек, соль, перчик и майонез, все хорошо перемешайте и можно есть!

Готовый салат

