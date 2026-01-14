Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных, запеченных. Зимой лучше готовить сытные блюда, в таком случаи можно добавлять колбасу, филе, сыр, яйца вареные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.

Ингредиенты:

300 г колбасок

1-2 огурца

100 г кукурузы

100 г сыра

100 г моркови по-корейски

соль, перец

майонез

тертый чеснок

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.

2. Добавьте морковь, майонез, специи, тертый чеснок и кукурузу, перемешайте.

