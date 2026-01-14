Салат "Охотничий" из сосисок, моркови по-корейски и сыром: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Салат 'Охотничий' из сосисок, моркови по-корейски и сыром: готовится блюдо 10 минут

Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных, запеченных. Зимой лучше готовить сытные блюда, в таком случаи можно добавлять колбасу, филе, сыр, яйца вареные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.

Ингредиенты: 

  • 300 г колбасок
  • 1-2 огурца
  • 100 г кукурузы
  • 100 г сыра
  • 100 г моркови по-корейски
  • соль, перец
  • майонез
  • тертый чеснок

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.

2. Добавьте морковь, майонез, специи, тертый чеснок и кукурузу, перемешайте.

