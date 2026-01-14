Все рецепты
Салат "Охотничий" из сосисок, моркови по-корейски и сыром: готовится блюдо 10 минут
Домашние салаты можно готовить из любых овощей – сырых, вареных, запеченных. Зимой лучше готовить сытные блюда, в таком случаи можно добавлять колбасу, филе, сыр, яйца вареные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.
Ингредиенты:
- 300 г колбасок
- 1-2 огурца
- 100 г кукурузы
- 100 г сыра
- 100 г моркови по-корейски
- соль, перец
- майонез
- тертый чеснок
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте произвольно.
2. Добавьте морковь, майонез, специи, тертый чеснок и кукурузу, перемешайте.
