Салат "Праздничный" – это блюдо, которое станет украшением любого стола. Он достаточно питателен и невероятно вкусен, а значит обязательно найдет своих ценителей.

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Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления этого блюда. Идеальное сочетание шампиньонов, кукурузы и курицы точно не оставит никого безразличным.

Ингредиенты

Шампиньоны маринованные – 200 гр

Куриное филе отварное – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка

Отварные яйца – 4 шт.

Сыр твердый – 160 гр

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиками и складываем в глубокую емкость.

2. Маринованные шампиньоны разрезаем пополам и добавляем к курице.

3. Яйца и сыр нарезаем кубиками и добавляем в будущий салат.

4. Из кукурузы сливаем жидкость и отправляем в остальные ингредиенты.

5. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.

6. Украшаем зеленым луком и подаем на стол.

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