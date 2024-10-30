Салат "Праздничный" с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо
Салат "Праздничный" – это блюдо, которое станет украшением любого стола. Он достаточно питателен и невероятно вкусен, а значит обязательно найдет своих ценителей.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления этого блюда. Идеальное сочетание шампиньонов, кукурузы и курицы точно не оставит никого безразличным.
Ингредиенты
- Шампиньоны маринованные – 200 гр
- Куриное филе отварное – 1 шт.
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Отварные яйца – 4 шт.
- Сыр твердый – 160 гр
- Соль
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем кубиками и складываем в глубокую емкость.
2. Маринованные шампиньоны разрезаем пополам и добавляем к курице.
3. Яйца и сыр нарезаем кубиками и добавляем в будущий салат.
4. Из кукурузы сливаем жидкость и отправляем в остальные ингредиенты.
5. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.
6. Украшаем зеленым луком и подаем на стол.
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