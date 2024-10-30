Салат "Праздничный" с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Салат 'Праздничный' с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

Салат "Праздничный" – это блюдо, которое станет украшением любого стола. Он достаточно питателен и невероятно вкусен, а значит обязательно найдет своих ценителей.

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Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления этого блюда. Идеальное сочетание шампиньонов, кукурузы и курицы точно не оставит никого безразличным.

Салат ''Праздничный'' с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

Ингредиенты

  • Шампиньоны маринованные – 200 гр
  • Куриное филе отварное – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Отварные яйца – 4 шт.
  • Сыр твердый – 160 гр
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем кубиками и складываем в глубокую емкость.

Салат ''Праздничный'' с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

2. Маринованные шампиньоны разрезаем пополам и добавляем к курице.

3. Яйца и сыр нарезаем кубиками и добавляем в будущий салат.

Салат ''Праздничный'' с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

4. Из кукурузы сливаем жидкость и отправляем в остальные ингредиенты.

5. Заправляем майонезом и приходим по вкусу солью и перцем.

Салат ''Праздничный'' с шампиньонами, курицей и кукурузой: как приготовить вкусное блюдо

6. Украшаем зеленым луком и подаем на стол.

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