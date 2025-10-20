Салат "Праздник" из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
441
Салат 'Праздник' из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Куриные сердечки – очень вкусный, питательный и при этом бюджетный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также шашлыка. Еще их можно просто сварить, пожарить с овощами и грибами.

Видео дня
Салат ''Праздник'' из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из куриных сердечек, и с овощной зажаркой.

Салат ''Праздник'' из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ингредиенты:

  • отварные куриные сердечки 200 г (готового продукта)
  • вареные яйца 3 шт
  • морковка по-корейски 150 г
  • зелень,майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки очищаем и варим после закипания на умеренном огне 30 минут. Далее даем сердечкам остыть прям в в кастрюле в горячей воде, так сердечки будут мягкие и сочные.

Салат ''Праздник'' из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

2. Сердечки разрезаем на 4 части, добавляем к ним морковку по-корейски, вареные яйца, зелень и майонез, хорошо перемешиваем.

Салат ''Праздник'' из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты