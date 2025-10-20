Салат "Праздник" из куриных сердечек: рецепт бюджетного и вкусного блюда
Куриные сердечки – очень вкусный, питательный и при этом бюджетный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также шашлыка. Еще их можно просто сварить, пожарить с овощами и грибами.
Ингредиенты:
- отварные куриные сердечки 200 г (готового продукта)
- вареные яйца 3 шт
- морковка по-корейски 150 г
- зелень,майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки очищаем и варим после закипания на умеренном огне 30 минут. Далее даем сердечкам остыть прям в в кастрюле в горячей воде, так сердечки будут мягкие и сочные.
2. Сердечки разрезаем на 4 части, добавляем к ним морковку по-корейски, вареные яйца, зелень и майонез, хорошо перемешиваем.
