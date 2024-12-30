Салат "Пражский" из самых бюджетных продуктов: простой рецепт новогоднего салата

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,7 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить бюджетный и сытный салат, идеальными продуктами для основы будет мясо, колбаса, филе, язык, печень. А для того, чтобы придать таким салат свежести, добавьте соленые огурцы, зелень, консервированные ананасы, фасоль. 

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Домашний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного домашнего салата "Пражский" из колбасы, огурцов и сыра. 

Сытный салат

Ингредиенты: 

  • Колбаса или вареное филе – 300 г
  • Яйцо – 5 шт.
  • Консервированная фасоль – 1 банка
  • Кислый огурец – 3 шт.(среднего размера)
  • Сыр твердый – 150 г 
  • Лук – 2 шт. (небольшего размера)
  • Майонез 
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте колбасу брусками. Яйцо, огурец кубиком, сыр натрите, лук кубиком. 

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте в миске все ингредиенты, добавьте фасоль, майонез, специи и перемешайте. 

Готовый салат

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