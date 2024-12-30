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Салат "Пражский" из самых бюджетных продуктов: простой рецепт новогоднего салата
Если вы хотите приготовить бюджетный и сытный салат, идеальными продуктами для основы будет мясо, колбаса, филе, язык, печень. А для того, чтобы придать таким салат свежести, добавьте соленые огурцы, зелень, консервированные ананасы, фасоль.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного домашнего салата "Пражский" из колбасы, огурцов и сыра.
Ингредиенты:
- Колбаса или вареное филе – 300 г
- Яйцо – 5 шт.
- Консервированная фасоль – 1 банка
- Кислый огурец – 3 шт.(среднего размера)
- Сыр твердый – 150 г
- Лук – 2 шт. (небольшего размера)
- Майонез
- Специи
Способ приготовления:
1. Порежьте колбасу брусками. Яйцо, огурец кубиком, сыр натрите, лук кубиком.
2. Смешайте в миске все ингредиенты, добавьте фасоль, майонез, специи и перемешайте.
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