Лучшая основа для легких салатов – миск салата, а также это может быть руккола, шпинат. Стоит отметить, что зелень идеально сочетается с креветками, сыром, мидиями, хамоном, орешками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Рождественский венок".

Ингредиенты:

микс салата

помидоры черри

хамон

брынза или фета

смесь семян, или кунжут немного поджарить

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Заправка: смешайте 2-3 ст.л оливкового масла, 1 ст.л сметаны не жирной, можно без, 2 ст.л соевого соуса, сок лимона, прованские травы, сухой чеснок.

2. Выложите на блюдо зелень, сверху помидоры, хамон, сыр, горчицу, и семечки. Полейте заправкой.

