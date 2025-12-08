Салат "Рождественский венок" для праздничного стола: самый легкий рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
351
Рецепт салата

Лучшая основа для легких салатов – миск салата, а также это может быть руккола, шпинат. Стоит отметить, что зелень идеально сочетается с креветками, сыром, мидиями, хамоном, орешками. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Рождественский венок".

Ингредиенты: 

  • микс салата
  • помидоры черри
  • хамон
  • брынза или фета
  • смесь семян, или кунжут немного поджарить
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Заправка: смешайте 2-3 ст.л оливкового масла, 1 ст.л сметаны не жирной, можно без, 2 ст.л соевого соуса, сок лимона, прованские травы, сухой чеснок.

2. Выложите на блюдо зелень, сверху помидоры, хамон, сыр, горчицу, и семечки. Полейте заправкой. 

