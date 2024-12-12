Салат "Рождественское чудо" с креветками и черри: делимся простым рецептом праздничного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Морковь по-корейски – очень простая и при этом вкусная закуска, которую можно есть как отдельное блюдо, а также ее можно добавлять в салаты. Если вы готовите морковь в домашних условиях, добавляйте маринад в горячем виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Рождественское чудо".

Новогодний салат

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • морковь по-корейски 200 г
  • 2 яйца
  • чеснок 2 зубчика
  • майонез
  • укроп
  • креветки
  • черри
  • плавленые сырки 2 шт
  • копченый сыр 100 г

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарежьте полосками, добавьте чеснок, заправьте майонезом и перемешайте.

Основа для блюда

2. Выкладываем на тарелку в виде веночка.

Приготовление салата

3. Сверху декорируем укропом, помидорами черри и обжаренными креветками на сливочном масле!

Готовый салат

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