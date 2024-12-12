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Салат "Рождественское чудо" с креветками и черри: делимся простым рецептом праздничного блюда
Морковь по-корейски – очень простая и при этом вкусная закуска, которую можно есть как отдельное блюдо, а также ее можно добавлять в салаты. Если вы готовите морковь в домашних условиях, добавляйте маринад в горячем виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Рождественское чудо".
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- морковь по-корейски 200 г
- 2 яйца
- чеснок 2 зубчика
- майонез
- укроп
- креветки
- черри
- плавленые сырки 2 шт
- копченый сыр 100 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте полосками, добавьте чеснок, заправьте майонезом и перемешайте.
2. Выкладываем на тарелку в виде веночка.
3. Сверху декорируем укропом, помидорами черри и обжаренными креветками на сливочном масле!
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