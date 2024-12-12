Морковь по-корейски – очень простая и при этом вкусная закуска, которую можно есть как отдельное блюдо, а также ее можно добавлять в салаты. Если вы готовите морковь в домашних условиях, добавляйте маринад в горячем виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Рождественское чудо".

Ингредиенты:

крабовые палочки

морковь по-корейски 200 г

2 яйца

чеснок 2 зубчика

майонез

укроп

креветки

черри

плавленые сырки 2 шт

копченый сыр 100 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте полосками, добавьте чеснок, заправьте майонезом и перемешайте.

2. Выкладываем на тарелку в виде веночка.

3. Сверху декорируем укропом, помидорами черри и обжаренными креветками на сливочном масле!

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