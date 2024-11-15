Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов – овощей, мяса, морепродуктов, зелени, капусты. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше не майонезом, а йогуртом.

Видео дня

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с креветками, яйцом и сыром.

Ингредиенты:

крабовые палочки 50 г

креветки 100 г

авокадо 300 г

яйца 2 шт

сыр 150 г

икра красная 4-5 ст.л

Способ приготовления:

1. Яица и сыр по отдельно натрите на мелкой терке.

2. Авокадо нарежьте маленькими кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

3. Крабовые палочки мелко нарежьте. Креветки отварите с лавровым листом, душистым перцем и слайсами чеснока, по готовности мелко нарежьте и соберите салат слоями.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: