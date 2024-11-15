Салат с авокадо и креветками на Новый год 2025: получится очень вкусным и сытным

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов – овощей, мяса, морепродуктов, зелени, капусты. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше не майонезом, а йогуртом. 

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Новогодний салат

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с креветками, яйцом и сыром. 

Сытный салат для праздников

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 50 г
  • креветки 100 г
  • авокадо 300 г
  • яйца 2 шт
  • сыр 150 г
  • икра красная 4-5 ст.л

Способ приготовления: 

1. Яица и сыр по отдельно натрите на мелкой терке.

Приготовление салата

2. Авокадо нарежьте маленькими кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

С чем приготовить вкусный салат

3. Крабовые палочки мелко нарежьте. Креветки отварите с лавровым листом, душистым перцем и слайсами чеснока, по готовности мелко нарежьте и соберите салат слоями.

Готовый салат

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