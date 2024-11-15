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Салат с авокадо и креветками на Новый год 2025: получится очень вкусным и сытным
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов – овощей, мяса, морепродуктов, зелени, капусты. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше не майонезом, а йогуртом.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с креветками, яйцом и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 50 г
- креветки 100 г
- авокадо 300 г
- яйца 2 шт
- сыр 150 г
- икра красная 4-5 ст.л
Способ приготовления:
1. Яица и сыр по отдельно натрите на мелкой терке.
2. Авокадо нарежьте маленькими кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
3. Крабовые палочки мелко нарежьте. Креветки отварите с лавровым листом, душистым перцем и слайсами чеснока, по готовности мелко нарежьте и соберите салат слоями.
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