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Салат с филе и ананасами: рецепт сытного и бюджетного блюда
Куриное филе и ананасы – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких салатов. Для более яркого вкуса добавьте в салат зеленый лук, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с ананасом и кукурузой.
Ингредиенты:
- филе курицы
- яйцо
- консервированный ананас
- кукурузка
- сыр
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе курицы и яйцо предварительно отварите и нарежьте кубиками.
2. Переложите в миску, добавьте ананас, кукурузу и сыр. Заправьте майонезом, обязательно солим и перчим по вкусу.
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