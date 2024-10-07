Куриное филе и ананасы – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких салатов. Для более яркого вкуса добавьте в салат зеленый лук, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с ананасом и кукурузой.

Ингредиенты:

филе курицы

яйцо

консервированный ананас

кукурузка

сыр

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе курицы и яйцо предварительно отварите и нарежьте кубиками.

2. Переложите в миску, добавьте ананас, кукурузу и сыр. Заправьте майонезом, обязательно солим и перчим по вкусу.

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