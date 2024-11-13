Салат с сыром и морковью по-корейски: простой рецепт вкусного и сытного салата

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, его можно приготовить из сыра, яиц, крабовых палочек. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом с горчицей. 

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Вкусный салат с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с копченным сыром, яйцами и морковь по-корейски.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Косичка копченая – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Корейская морковь – 100 г
  • Майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр и яйца режем соломкой.

Ингредиенты для блюда

2. Добавляем кукурузу и морковь, заправляем майонезом.

Готовый салат

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