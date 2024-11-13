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Салат с сыром и морковью по-корейски: простой рецепт вкусного и сытного салата
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, его можно приготовить из сыра, яиц, крабовых палочек. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом с горчицей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с копченным сыром, яйцами и морковь по-корейски.
Ингредиенты:
- Косичка копченая – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Корейская морковь – 100 г
- Майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сыр и яйца режем соломкой.
2. Добавляем кукурузу и морковь, заправляем майонезом.
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