Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат, его можно приготовить из сыра, яиц, крабовых палочек. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом с горчицей.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата с копченным сыром, яйцами и морковь по-корейски.

Ингредиенты:

Косичка копченая – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Кукуруза – 1 банка

Корейская морковь – 100 г

Майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр и яйца режем соломкой.

2. Добавляем кукурузу и морковь, заправляем майонезом.

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