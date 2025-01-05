Салат с запеченным перцем, оливками и чесноком: идеально подойдет для перекуса.
Сегодня предлагаем вам приготовить интереснейший салат с запеченным перцем, маслинами и чесноком. Это блюдо также будет отлично подходить в качестве закуски, или даже из гарнира к мясу.
Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram рассказала, как правильно приготовить это универсальное блюдо. Она также продемонстрировала отличный способ, благодаря которому можно без труда снять кожицу с запеченного перца.
Ингредиенты
- Перец – 4 шт
- Маслины – 12 шт
- Лук – ¼ шт
- Чеснок – 2 зуб
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соль
Способ приготовления
1. Перцы запечь при температуре 220 градусов в течение 40 минут.
2. Запеченный перец переложить в миску и накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Так вы без труда избавитесь от кожуры.
3. Удалить из перца семена и порезать полосками.
4. Лук и оливки также нарезать. Заправить все оливковым маслом и лимонным соком, добавить чеснок через пресс, соль и хорошо перемешать.
5. Отправили в холодильник на 30 минут, после чего подавать на стол.
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