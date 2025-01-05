Сегодня предлагаем вам приготовить интереснейший салат с запеченным перцем, маслинами и чесноком. Это блюдо также будет отлично подходить в качестве закуски, или даже из гарнира к мясу.

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Фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram рассказала, как правильно приготовить это универсальное блюдо. Она также продемонстрировала отличный способ, благодаря которому можно без труда снять кожицу с запеченного перца.

Ингредиенты

Перец – 4 шт

Маслины – 12 шт

Лук – ¼ шт

Чеснок – 2 зуб

Оливковое масло – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль

Способ приготовления

1. Перцы запечь при температуре 220 градусов в течение 40 минут.

2. Запеченный перец переложить в миску и накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Так вы без труда избавитесь от кожуры.

3. Удалить из перца семена и порезать полосками.

4. Лук и оливки также нарезать. Заправить все оливковым маслом и лимонным соком, добавить чеснок через пресс, соль и хорошо перемешать.

5. Отправили в холодильник на 30 минут, после чего подавать на стол.

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