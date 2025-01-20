Салат "Шуба" по-новому: как приготовить привычное блюдо, но с оригинальным вкусом
Салат "Шуба" – очень простой и легкий салат из свеклы, который в классическом варианте готовится с сельдью и майонезом. Но, если вы не любите сельдь, ее можно заменить красной рыбой или вареными яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с вареными яйцами, сельдью и овощами.
Ингредиенты:
- Картофель 4 шт
- Морковь 4 шт
- Свекла 3-4 шт
- Яйца 4-5 шт
- Сельдь 400 г
- Половина луковицы (или 1 небольшая)
- Майонез
Способ приготовления:
1. Овощи отварите до полной готовности, остудите, очистите. Натрите на терку, добавьте немного соли и сразу добавьте майонез, перемешайте.
2. Селедку нарежьте мелким кубиком, добавьте измельченный лук, перемешайте.
3. Яйца отварите вкрутую, очистите, отделите белок от желтка.
4. Собираем салат слоями: картофель, сельдь с луком, морковь, яичный белок (тоже трем на терку), далее свекла.
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