Салат "Шуба" – очень простой и легкий салат из свеклы, который в классическом варианте готовится с сельдью и майонезом. Но, если вы не любите сельдь, ее можно заменить красной рыбой или вареными яйцами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с вареными яйцами, сельдью и овощами.

Ингредиенты:

Картофель 4 шт

Морковь 4 шт

Свекла 3-4 шт

Яйца 4-5 шт

Сельдь 400 г

Половина луковицы (или 1 небольшая)

Майонез

Способ приготовления:

1. Овощи отварите до полной готовности, остудите, очистите. Натрите на терку, добавьте немного соли и сразу добавьте майонез, перемешайте.

2. Селедку нарежьте мелким кубиком, добавьте измельченный лук, перемешайте.

3. Яйца отварите вкрутую, очистите, отделите белок от желтка.

4. Собираем салат слоями: картофель, сельдь с луком, морковь, яичный белок (тоже трем на терку), далее свекла.

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