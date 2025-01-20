Салат "Шуба" по-новому: как приготовить привычное блюдо, но с оригинальным вкусом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Салат 'Шуба' по-новому: как приготовить привычное блюдо, но с оригинальным вкусом

Салат "Шуба"  – очень простой и легкий салат из свеклы, который в классическом варианте готовится с сельдью и майонезом. Но, если вы не любите сельдь, ее можно заменить красной рыбой или вареными яйцами. 

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Салат ''Шуба''

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с вареными яйцами, сельдью и овощами. 

Ингредиенты:

  • Картофель 4 шт
  • Морковь 4 шт
  • Свекла 3-4 шт
  • Яйца 4-5 шт
  • Сельдь 400 г
  • Половина луковицы (или 1 небольшая)
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Овощи отварите до полной готовности, остудите, очистите. Натрите на терку, добавьте немного соли и сразу добавьте майонез, перемешайте.

Тертые овощи

2. Селедку нарежьте мелким кубиком, добавьте измельченный лук, перемешайте.

Сельдь для салата

3. Яйца отварите вкрутую, очистите, отделите белок от желтка.

Яйца вареные

4. Собираем салат слоями: картофель, сельдь с луком, морковь, яичный белок (тоже трем на терку), далее свекла.

Готовый салат

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