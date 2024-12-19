Салат "Шуба" по-новому в лаваше: значительно проще традиционного рецепта
Салат "Шуба" по-новому – это оригинальное решение для традиционного блюда, которое значительно упрощает процесс приготовления. В этом рецепте классические ингредиенты выкладываются на лаваш, создавая легкий в исполнении и очень вкусный рулет. Такой формат не только экономит время, но и добавляет удобства в подаче, ведь готовое блюдо легко нарезать на аккуратные кусочки.
Идея приготовления салата "Шуба" по-новому опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Этот вариант идеально подходит как для праздничного стола, так и быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.
- морковь – 2 шт. (средние)
- свекла – 1-2 шт.
- яйца – 2 шт.
- сельдь или слабосоленый лосось
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Каждый лаваш смазать майонезом.
2. На первый выложить тертую вареную свеклу.
3. На второй – тертую вареную морковь.
4. На третьем – тертые вареные яйца. Не забывайте каждый слой немного посолить.
5. Свернуть рулетом, обернуть пленкой и придать форму.
6. Отправить в холодильник для стабилизации на 30-40 минут.
7. Нарезать на кусочки, сверху выложить рыбку (это может быть любая излюбленная рыба).