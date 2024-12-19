Салат "Шуба" по-новому – это оригинальное решение для традиционного блюда, которое значительно упрощает процесс приготовления. В этом рецепте классические ингредиенты выкладываются на лаваш, создавая легкий в исполнении и очень вкусный рулет. Такой формат не только экономит время, но и добавляет удобства в подаче, ведь готовое блюдо легко нарезать на аккуратные кусочки.

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Идея приготовления салата "Шуба" по-новому опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Этот вариант идеально подходит как для праздничного стола, так и быстрого перекуса.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.

морковь – 2 шт. (средние)

свекла – 1-2 шт.

яйца – 2 шт.

сельдь или слабосоленый лосось

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Каждый лаваш смазать майонезом.

2. На первый выложить тертую вареную свеклу.

3. На второй – тертую вареную морковь.

4. На третьем – тертые вареные яйца. Не забывайте каждый слой немного посолить.

5. Свернуть рулетом, обернуть пленкой и придать форму.

6. Отправить в холодильник для стабилизации на 30-40 минут.

7. Нарезать на кусочки, сверху выложить рыбку (это может быть любая излюбленная рыба).