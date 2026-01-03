Салат "Шуба" – один из самых простых в приготовлении и сытных домашних салатов. Для того, чтобы блюдо было более оригинальным, его можно приготовить в виде рулета.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" в рулете, который готовится очень быстро.

Ингредиенты:

Вареная свекла 500 г

Картофель 2-3 шт.

Морковь 1-2 шт.

Сельдь 300 г (филе)

Яйца 2 шт.

Луковица 1 шт.

Майонез

Способ приготовления:

1. Подготовьте доску или рабочую поверхность и застелите ее двумя слоями пищевой пленки. Начинаем выкладывать слои: свеклу натереть на терке, слегка отжать и распределить ровным слоем. Смазать майонезом, картофель натертый – смазать майонезом, морковь натертая – также смазать майонезом, яйца натертые – смазать майонезом, лук мелко нарезанный и посыпанный сверху, сельдь порезанная кубиками — последний верхний слой.

2. Аккуратно, помогая пленкой, сверните все в плотный рулет. Заверните рулет в пленку полностью и положите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше всего — на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.

3. Перед подачей осторожно снимите пленку, переложите рулет на тарелку и по желанию украсьте по вашему вкусу.

