Салат "Шуба-рулет": рецепт вкусного и эффектного блюда, которое понравится всем

Салат "Шуба" – один из самых простых в приготовлении и сытных домашних салатов. Для того, чтобы блюдо было более оригинальным, его можно приготовить в виде рулета. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" в рулете, который готовится очень быстро. 

Ингредиенты:

  • Вареная свекла  500 г
  • Картофель 2-3 шт. 
  • Морковь 1-2 шт.
  • Сельдь 300 г (филе)
  • Яйца 2 шт.
  • Луковица 1 шт. 
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Подготовьте доску или рабочую поверхность и застелите ее двумя слоями пищевой пленки. Начинаем выкладывать слои: свеклу натереть на терке, слегка отжать и распределить ровным слоем. Смазать майонезом, картофель натертый – смазать майонезом, морковь натертая – также смазать майонезом, яйца натертые – смазать майонезом, лук мелко нарезанный и посыпанный сверху, сельдь порезанная кубиками — последний верхний слой.

2. Аккуратно, помогая пленкой, сверните все в плотный рулет. Заверните рулет в пленку полностью и положите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше всего — на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался.

3. Перед подачей осторожно снимите пленку, переложите рулет на тарелку и по желанию украсьте по вашему вкусу.

