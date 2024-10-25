Салат "Шуба" в рулете: рецепт классического блюда по-новому
Салат "Шуба" – один из самых вкусных, сытных и легких в приготовлении блюд. Стоит отметить, что сельдь в салате можно заменить скумбрией, красной рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" по-новому, с сельдью и запеченными овощами.
Ингредиенты:
- Свекла запеченная – 2-3 шт.
- Картофель запеченный – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Филе сельди – 130 г
- Майонез – 60 г
- Укроп
Способ приготовления:
1. Свеклу, картофель и морковь посолить и полить растительным маслом. Заверните овощи в фольгу и запекайте при температуре 180° около 45 минут.
2. Одну свеклу нарезать тонкими кружочками. Все овощи натереть на большой терке.Филе сельди порежьте тонкими полосками.
3. Разложите фольгу, сверху пищевую пленку и выложите на нее свеклу порезанную слайсами, сверху тертую свеклу, майонез, тертая морковь, майонез, сельдь, майонез, картофель, майонез, лук, укроп.
4. Закрутите в ролл с помощью пленки. Фольгой сформировать и затянуть форму. Поставить в холодильник на 30 минут.
5. Готовый рулет нарежьте и украсьте майонезом и укропом!
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