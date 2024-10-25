Салат "Шуба" – один из самых вкусных, сытных и легких в приготовлении блюд. Стоит отметить, что сельдь в салате можно заменить скумбрией, красной рыбой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" по-новому, с сельдью и запеченными овощами.

Ингредиенты:

Свекла запеченная – 2-3 шт.

Картофель запеченный – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Филе сельди – 130 г

Майонез – 60 г

Укроп

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь посолить и полить растительным маслом. Заверните овощи в фольгу и запекайте при температуре 180° около 45 минут.

2. Одну свеклу нарезать тонкими кружочками. Все овощи натереть на большой терке.Филе сельди порежьте тонкими полосками.

3. Разложите фольгу, сверху пищевую пленку и выложите на нее свеклу порезанную слайсами, сверху тертую свеклу, майонез, тертая морковь, майонез, сельдь, майонез, картофель, майонез, лук, укроп.

4. Закрутите в ролл с помощью пленки. Фольгой сформировать и затянуть форму. Поставить в холодильник на 30 минут.

5. Готовый рулет нарежьте и украсьте майонезом и укропом!

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