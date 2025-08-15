Салат со свежими помидорами и фетой: как приготовить вкусное блюдо на каждый день и для праздничного стола

Продолжается сезон сочных и свежих помидоров. Особенно вкусно, если они еще и домашние. Поэтому успейте приготовить из таких плодов легкий овощной салат с фетой. для которого вам не понадобится майонез.

Идея приготовления вкусного салата с помидорами и фетой опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • томаты – 2-3 шт.
  • синий лук – 2/3 шт.
  • фета – 80 г
  • тунец – 80 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • масло (очень вкусно выбрать именно миндальное или другое ваше любимое) – 2 ст.л.
  • зелень
  • дижонская горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать крупными кусочками, выложить в тарелку.

2. Далее тонко нарезать синий лук, добавить соль, сахар, уксус и масло.

3. Добавить дижонскую горчицу и зелень.

4. Перемешать и отставить на 10 минут.

5. Фету нарезать на кубики.

6. Выложить лук на помидоры.

7. По желанию добавить тунец, выложить кусочки феты.

8. Украсить базиликом.

