Салат "Цезарь" по-новому: больше не нужно нарезать курицу кусочками
Классический салат "Цезарь" – блюдо с поджаренным куриным мясом, зеленью и овощами. Заправляется все майонезом. Но вместо того, чтобы просто нарезать филе на кусочки, из него можно сделать сплошную запеченную отбивную, а остальные ингредиенты просто выложить сверху – получится очень вкусно и изысканно.
Идея приготовления сытного салата "Цезарь", для которого не нужно нарезать курицу, опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 2 шт.
- специи
- яйца – 2 шт.
- моцарелла – 100 г
- немного муки
- панировочные сухари
- листья салата (любые, микс)
- помидоры черри – 6-8 шт.
- тертый пармезан для подачи
- масло для смазывания
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт – 2 ст.л.
- горчица – 1 десертная ложка
- мед – 1 десертная ложка
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- немного лимонного сока – по желанию
Способ приготовления:
1. Отбить бедра, чтобы толщина была равномерная.
2. Смазать специями.
3. Панировать в три этапа: сначала в муку, затем в яйцо, сыр, далее в сухари.
4. Выложить на пергамент, сбрызнуть маслом и запекать до золотистой корочки (при температуре 180 градусов).
5. Выложить салат сверху на отбивную: листья салата, полить соусом, черри порезанные пополам, немного тертого пармезана.
