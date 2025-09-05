Салат "Цезарь" по-новому: больше не нужно нарезать курицу кусочками

Классический салат "Цезарь" – блюдо с поджаренным куриным мясом, зеленью и овощами. Заправляется все майонезом. Но вместо того, чтобы просто нарезать филе на кусочки, из него можно сделать сплошную запеченную отбивную, а остальные ингредиенты просто выложить сверху – получится очень вкусно и изысканно.

Идея приготовления сытного салата "Цезарь", для которого не нужно нарезать курицу, опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 2 шт.
  • специи
  • яйца – 2 шт.
  • моцарелла – 100 г
  • немного муки
  • панировочные сухари
  • листья салата (любые, микс)
  • помидоры черри – 6-8 шт.
  • тертый пармезан для подачи
  • масло для смазывания

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт – 2 ст.л.
  • горчица – 1 десертная ложка
  • мед – 1 десертная ложка
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • немного лимонного сока – по желанию

Способ приготовления:

1. Отбить бедра, чтобы толщина была равномерная.

2. Смазать специями.

3. Панировать в три этапа: сначала в муку, затем в яйцо, сыр, далее в сухари.

4. Выложить на пергамент, сбрызнуть маслом и запекать до золотистой корочки (при температуре 180 градусов).

5. Выложить салат сверху на отбивную: листья салата, полить соусом, черри порезанные пополам, немного тертого пармезана.

