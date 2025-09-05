Классический салат "Цезарь" – блюдо с поджаренным куриным мясом, зеленью и овощами. Заправляется все майонезом. Но вместо того, чтобы просто нарезать филе на кусочки, из него можно сделать сплошную запеченную отбивную, а остальные ингредиенты просто выложить сверху – получится очень вкусно и изысканно.

Идея приготовления сытного салата "Цезарь", для которого не нужно нарезать курицу, опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 2 шт.

специи

яйца – 2 шт.

моцарелла – 100 г

немного муки

панировочные сухари

листья салата (любые, микс)

помидоры черри – 6-8 шт.

тертый пармезан для подачи

масло для смазывания

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 2 ст.л.

горчица – 1 десертная ложка

мед – 1 десертная ложка

оливковое масло – 1-2 ст.л.

немного лимонного сока – по желанию

Способ приготовления:

1. Отбить бедра, чтобы толщина была равномерная.

2. Смазать специями.

3. Панировать в три этапа: сначала в муку, затем в яйцо, сыр, далее в сухари.

4. Выложить на пергамент, сбрызнуть маслом и запекать до золотистой корочки (при температуре 180 градусов).

5. Выложить салат сверху на отбивную: листья салата, полить соусом, черри порезанные пополам, немного тертого пармезана.

