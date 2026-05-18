Салат "Цезарь" с куриным филе и яйцами: чем заправить
Салат "Цезарь" давно стал одним из самых популярных блюд для домашнего меню. Его ценят за сочетание сочной курицы, хрустящего салата и ароматных сухариков. Приготовить такое блюдо можно очень быстро, а результат легко конкурирует с ресторанной подачей. Такой салат прекрасно подойдет и для обеда, и для легкого ужина.
Идея приготовления домашнего салата "Цезарь" опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- салат айсберг – 1 кочан
- куриное филе – 1 шт.
- помидоры – 200 г
- вареные яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- соус "Цезарь" – по вкусу
- сухарики – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- прованские травы – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Для начала подготовьте куриное филе. Натрите мясо солью, паприкой, сушеным чесноком и прованскими травами. Оставьте на несколько минут, чтобы филе хорошо впитало специи.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте курицу до румяной корочки и полной готовности. После этого дайте мясу немного остыть и нарежьте ломтиками.
3. Для сухариков нарежьте хлеб небольшими кубиками. Посыпьте специями, слегка полейте маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета.
4. Салат айсберг порвите руками на крупные кусочки и выложите в глубокую миску. Добавьте соус "Цезарь" и осторожно перемешайте, чтобы листья равномерно покрылись заправкой.
5. Переложите основу салата на тарелку. Сверху выложите кусочки курицы, нарезанные помидоры и яйца. Добавьте сухарики и щедро посыпьте натертым сыром.
6. Для более насыщенного вкуса можно использовать помидоры черри, перепелиные яйца и пармезан. Но и с обычными продуктами салат получается очень вкусным, сочным и сытным.
