Салат "Цезарь" давно стал одним из самых популярных блюд для домашнего меню. Его ценят за сочетание сочной курицы, хрустящего салата и ароматных сухариков. Приготовить такое блюдо можно очень быстро, а результат легко конкурирует с ресторанной подачей. Такой салат прекрасно подойдет и для обеда, и для легкого ужина.

Идея приготовления домашнего салата "Цезарь" опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

салат айсберг – 1 кочан

куриное филе – 1 шт.

помидоры – 200 г

вареные яйца – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

соус "Цезарь" – по вкусу

сухарики – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

прованские травы – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте куриное филе. Натрите мясо солью, паприкой, сушеным чесноком и прованскими травами. Оставьте на несколько минут, чтобы филе хорошо впитало специи.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте курицу до румяной корочки и полной готовности. После этого дайте мясу немного остыть и нарежьте ломтиками.

3. Для сухариков нарежьте хлеб небольшими кубиками. Посыпьте специями, слегка полейте маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета.

4. Салат айсберг порвите руками на крупные кусочки и выложите в глубокую миску. Добавьте соус "Цезарь" и осторожно перемешайте, чтобы листья равномерно покрылись заправкой.

5. Переложите основу салата на тарелку. Сверху выложите кусочки курицы, нарезанные помидоры и яйца. Добавьте сухарики и щедро посыпьте натертым сыром.

6. Для более насыщенного вкуса можно использовать помидоры черри, перепелиные яйца и пармезан. Но и с обычными продуктами салат получается очень вкусным, сочным и сытным.

