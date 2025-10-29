Видео дня
Салат "Витаминная сокровищница": рецепт полезного осеннего салата за 5 минут
Свежие овощи, а особенно свекла и тыква, морковь – кладезь витаминов и полезных минералов, которые так необходимы в осенний и зимний период. Их них можно делать очень вкусные, сочные и главное – полезные салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из яблок, моркови и свеклы.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 свеклы
- 2 моркови
- специи
- зерна смесь 2 ст. л
- масло 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Натрите овощи и яблоки.
2. Добавьте специи и масло, перемешайте.
Перед подачей присыпьте зернами!
