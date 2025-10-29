Свежие овощи, а особенно свекла и тыква, морковь – кладезь витаминов и полезных минералов, которые так необходимы в осенний и зимний период. Их них можно делать очень вкусные, сочные и главное – полезные салаты, закуски.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из яблок, моркови и свеклы.

Ингредиенты:

2 яблока

2 свеклы

2 моркови

специи

зерна смесь 2 ст. л

масло 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Натрите овощи и яблоки.

2. Добавьте специи и масло, перемешайте.

Перед подачей присыпьте зернами!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: