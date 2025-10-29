Салат "Витаминная сокровищница": рецепт полезного осеннего салата за 5 минут

Свежие овощи, а особенно свекла и тыква, морковь – кладезь витаминов и полезных минералов, которые так необходимы в осенний и зимний период. Их них можно делать очень вкусные, сочные и главное – полезные салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из яблок, моркови и свеклы. 

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • специи
  • зерна смесь 2 ст. л
  • масло 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. Натрите овощи и яблоки. 

2. Добавьте специи и масло, перемешайте.

Перед подачей присыпьте зернами! 

