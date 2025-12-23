Все рецепты
Салат "Витаминный" их свеклы: легкий рецепт полезного блюда
Сырые овощи намного полезнее, чем запеченные или вареные. Готовить их них можно очень вкусные и полезные салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 свеклы
- 2 моркови
- зерна смесь 2 ст. л
- масло 1 ст. л
- зерна половины граната
Способ приготовления:
1. Натрите овощи и яблоко.
2. Добавьте масло, зерна граната и семечки.
