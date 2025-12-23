Сырые овощи намного полезнее, чем запеченные или вареные. Готовить их них можно очень вкусные и полезные салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком.

Ингредиенты:

2 яблока

2 свеклы

2 моркови

зерна смесь 2 ст. л

масло 1 ст. л

зерна половины граната

Способ приготовления:

1. Натрите овощи и яблоко.

2. Добавьте масло, зерна граната и семечки.

