Салат "Витаминный" их свеклы: легкий рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Сырые овощи намного полезнее, чем запеченные или вареные. Готовить их них можно очень вкусные и полезные салаты, закуски. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком. 

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • зерна смесь 2 ст. л
  • масло 1 ст. л
  • зерна половины граната

Способ приготовления:

1. Натрите овощи и яблоко.

2. Добавьте масло, зерна граната и семечки.

