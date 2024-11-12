Сало – это один из самых популярных в Украине продуктов. Оно полезно, питательно, а при правильном приготовлении еще и очень вкусно. А для грядущих новогодних праздников оно может служить отличной закуской.

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Сало в квасе – это давний способ приготовления, во время которого продукт приобретает невероятный цвет, что только провоцирует аппетит. Как приготовить сало в квасе по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая.

Ингредиенты

Вода

Соль – 1 ст.л.

Перец горошком – 10 шт

Перец душистый – 5 шт

Лавровый лист – несколько штук

Сало

Свекольный квас

Способ приготовления

1. Сало заливаем водой и варим в течение 1 часа.

2. Складываем сало в банку.

3. Добавляем все ингредиенты.

4. Заливаем свекольным квасом и отправляем в холодное место в неделю.

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