Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

Сало – это один из самых популярных в Украине продуктов. Оно полезно, питательно, а при правильном приготовлении еще и очень вкусно. А для грядущих новогодних праздников оно может служить отличной закуской.

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Сало в квасе – это давний способ приготовления, во время которого продукт приобретает невероятный цвет, что только провоцирует аппетит. Как приготовить сало в квасе по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая.

Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

Ингредиенты

  • Вода
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец горошком – 10 шт
  • Перец душистый – 5 шт
  • Лавровый лист – несколько штук
  • Сало
  • Свекольный квас

Способ приготовления

1. Сало заливаем водой и варим в течение 1 часа.

Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

2. Складываем сало в банку.

Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

3. Добавляем все ингредиенты.

Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины

4. Заливаем свекольным квасом и отправляем в холодное место в неделю.

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