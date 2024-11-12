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Сало в квасе: старинный способ хранения заготовленной свежины
Сало – это один из самых популярных в Украине продуктов. Оно полезно, питательно, а при правильном приготовлении еще и очень вкусно. А для грядущих новогодних праздников оно может служить отличной закуской.
Сало в квасе – это давний способ приготовления, во время которого продукт приобретает невероятный цвет, что только провоцирует аппетит. Как приготовить сало в квасе по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая.
Ингредиенты
- Вода
- Соль – 1 ст.л.
- Перец горошком – 10 шт
- Перец душистый – 5 шт
- Лавровый лист – несколько штук
- Сало
- Свекольный квас
Способ приготовления
1. Сало заливаем водой и варим в течение 1 часа.
2. Складываем сало в банку.
3. Добавляем все ингредиенты.
4. Заливаем свекольным квасом и отправляем в холодное место в неделю.
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