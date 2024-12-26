Самая быстрая и вкусная новогодняя закуска из хамона, с сыром и зеленью: готовится 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальным продуктом для этого будет хамон, который сочетается со всеми свежими овощами, зеленью, сыром.

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Что приготовить из хамона

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с зеленью, сыром и вялеными томатами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • руккола
  • вяленые томаты
  • крем-сыр
  • черный перец
  • бальзамический соус

Способ приготовления: 

1. На несколько кусочков хамона выкладываем рукколу, вяленые томаты и полоску крем-сыра.

Приготовления закуски

2. Перчим, поливаем бальзамическим соусом и заворачиваем в плотный рулет, нарезаем на кусочки.

Готовая закуска

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