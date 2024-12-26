Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальным продуктом для этого будет хамон, который сочетается со всеми свежими овощами, зеленью, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с зеленью, сыром и вялеными томатами.

Ингредиенты:

руккола

вяленые томаты

крем-сыр

черный перец

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. На несколько кусочков хамона выкладываем рукколу, вяленые томаты и полоску крем-сыра.

2. Перчим, поливаем бальзамическим соусом и заворачиваем в плотный рулет, нарезаем на кусочки.

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