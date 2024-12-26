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Самая быстрая и вкусная новогодняя закуска из хамона, с сыром и зеленью: готовится 2 минуты
Если вы хотите приготовить вкусную и легкую закуску, идеальным продуктом для этого будет хамон, который сочетается со всеми свежими овощами, зеленью, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из хамона, с зеленью, сыром и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- руккола
- вяленые томаты
- крем-сыр
- черный перец
- бальзамический соус
Способ приготовления:
1. На несколько кусочков хамона выкладываем рукколу, вяленые томаты и полоску крем-сыра.
2. Перчим, поливаем бальзамическим соусом и заворачиваем в плотный рулет, нарезаем на кусочки.
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