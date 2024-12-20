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Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, крем-сыром и яйцами: простой рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусную и полезную намазку, выбирайте для основы авокадо, сыр, яйца, зелень, тунец, сельдь, филе, креветки. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с тунцем и яйцами.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Тунец – 185 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Зелень
- Огурец – 1 шт.
- Твердый сыр – 40 г
- Горчица в зернах – 1,5 ч.л
- Крем-творог – 2 ст.л
- Сметана (от 15%) – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко авокадо, разомните.
2. Добавьте тунец, порезанный огурец, тертые вареные яйца и сыр, горчицу, крем-сыр, зелень, сметану и перемешайте.
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