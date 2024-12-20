Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, крем-сыром и яйцами: простой рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, крем-сыром и яйцами: простой рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить вкусную и полезную намазку, выбирайте для основы авокадо, сыр, яйца, зелень, тунец, сельдь, филе, креветки. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, специи. 

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Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с тунцем и яйцами. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • Авокадо – 1 шт.
  • Тунец – 185 г
  • Вареные яйца – 2 шт. 
  • Зелень
  • Огурец – 1 шт. 
  • Твердый сыр – 40 г
  • Горчица в зернах – 1,5 ч.л
  • Крем-творог – 2 ст.л
  • Сметана (от 15%) – 2 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко авокадо, разомните.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте тунец, порезанный огурец, тертые вареные яйца и сыр, горчицу, крем-сыр, зелень, сметану и перемешайте.

Готовая намазка

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