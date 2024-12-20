Если вы хотите приготовить вкусную и полезную намазку, выбирайте для основы авокадо, сыр, яйца, зелень, тунец, сельдь, филе, креветки. Для оригинального вкуса добавьте чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с тунцем и яйцами.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Тунец – 185 г

Вареные яйца – 2 шт.

Зелень

Огурец – 1 шт.

Твердый сыр – 40 г

Горчица в зернах – 1,5 ч.л

Крем-творог – 2 ст.л

Сметана (от 15%) – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко авокадо, разомните.

2. Добавьте тунец, порезанный огурец, тертые вареные яйца и сыр, горчицу, крем-сыр, зелень, сметану и перемешайте.

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