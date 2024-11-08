Квашеная капуста – это очень питательный продукт, в котором много ценных для иммунитета элементов. Но это касается только той заготовки, которая готовилась без уксуса. Главное правило правильной квашеной капусты – это маринование в собственном соку.

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Идея приготовления вкусной сочной капусты без уксуса в собственном соку опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Овощ получается очень сочным.

Ингредиенты:

капуста – 3 кг

соль – 3 ст. л.

мед – 3 ст. л.

вода – 900 мл

морковь – 200 г

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Перемешать с морковью и маринадом.

3. Плотно заполнить банки, чтоб сверху был сок.

4. Оставить кваситься на 3 суток при комнатной температуре.

5. Далее проколоть капусту, чтобы получалась горечь. Обычно это сделать 2-3 раза. Далее капусту из одной банки нужно разложить по другим банкам, когда капуста осядет.

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