Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку
Квашеная капуста – это очень питательный продукт, в котором много ценных для иммунитета элементов. Но это касается только той заготовки, которая готовилась без уксуса. Главное правило правильной квашеной капусты – это маринование в собственном соку.
Идея приготовления вкусной сочной капусты без уксуса в собственном соку опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Овощ получается очень сочным.
Ингредиенты:
- капуста – 3 кг
- соль – 3 ст. л.
- мед – 3 ст. л.
- вода – 900 мл
- морковь – 200 г
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Перемешать с морковью и маринадом.
3. Плотно заполнить банки, чтоб сверху был сок.
4. Оставить кваситься на 3 суток при комнатной температуре.
5. Далее проколоть капусту, чтобы получалась горечь. Обычно это сделать 2-3 раза. Далее капусту из одной банки нужно разложить по другим банкам, когда капуста осядет.
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