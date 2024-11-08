Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

Квашеная капуста – это очень питательный продукт, в котором много ценных для иммунитета элементов. Но это касается только той заготовки, которая готовилась без уксуса. Главное правило правильной квашеной капусты – это маринование в собственном соку.

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Идея приготовления вкусной сочной капусты без уксуса в собственном соку опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Овощ получается очень сочным.

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

Ингредиенты:

  • капуста – 3 кг
  • соль – 3 ст. л.
  • мед – 3 ст. л.
  • вода – 900 мл
  • морковь – 200 г

Способ приготовления:

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

1. Капусту нашинковать.

2. Перемешать с морковью и маринадом.

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

3. Плотно заполнить банки, чтоб сверху был сок.

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

4. Оставить кваситься на 3 суток при комнатной температуре.

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

5. Далее проколоть капусту, чтобы получалась горечь. Обычно это сделать 2-3 раза. Далее капусту из одной банки нужно разложить по другим банкам, когда капуста осядет.

Самая полезная квашеная капуста без уксуса: маринуют в собственном соку

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