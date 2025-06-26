Из картофеля и мясного фарша можно приготовить очень вкусный обед. У вас получится сытная запеканка, которая готовится быстро и не требует особых кулинарных способностей. Обязательно добавьте много натертого сыра, а также овощи для сочности.

Идея приготовления картофельной запеканки с фаршем для обеда опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Такого блюда точно хватит на всех.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт. (отваренный в кожуре)

фарш из телятины – 500 г

лук – 1 шт.

брокколи – 150 г (нарезано мелко)

помидор – 1 шт. (или 1 ст.л. томатной пасты)

яйца – 2 шт.

сыр моцарелла – 250 г

соль

растительное масло для смазки формы

Способ приготовления:

1. Очистить отваренный картофель, выложить в смазанную маслом форму и размять в пюре.

2. Сформировать корзину с бортиками.

3. Взбить яйца, половиной смеси смазать картофель.

4. Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

5. Для начинки обжарить фарш с луком 10 минут.

6. Добавить брокколи, тушить еще 5 минут.

7. Добавить помидор или томатную пасту, специи, соль с беконом.

8. Еще 2 минуты тушить, снять с огня.

9. Дать немного остыть, добавить остаток яиц и хорошо перемешать.

10. На картофельную основу выложить половину начинки, слой сыра (200 г), оставшуюся начинку.

11. Запекать 20 минут при температуре 180°C.

12. Посыпать сверху остатками сыра (50 г) и вернуть в духовку еще на 10 минут.

13. Дать пирогу постоять 5-10 минут перед нарезкой.

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