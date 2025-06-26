Самая простая запеканка из картофеля и фарша на обед: делимся простым рецептом
Из картофеля и мясного фарша можно приготовить очень вкусный обед. У вас получится сытная запеканка, которая готовится быстро и не требует особых кулинарных способностей. Обязательно добавьте много натертого сыра, а также овощи для сочности.
Идея приготовления картофельной запеканки с фаршем для обеда опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Такого блюда точно хватит на всех.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт. (отваренный в кожуре)
- фарш из телятины – 500 г
- лук – 1 шт.
- брокколи – 150 г (нарезано мелко)
- помидор – 1 шт. (или 1 ст.л. томатной пасты)
- яйца – 2 шт.
- сыр моцарелла – 250 г
- соль
- растительное масло для смазки формы
Способ приготовления:
1. Очистить отваренный картофель, выложить в смазанную маслом форму и размять в пюре.
2. Сформировать корзину с бортиками.
3. Взбить яйца, половиной смеси смазать картофель.
4. Запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
5. Для начинки обжарить фарш с луком 10 минут.
6. Добавить брокколи, тушить еще 5 минут.
7. Добавить помидор или томатную пасту, специи, соль с беконом.
8. Еще 2 минуты тушить, снять с огня.
9. Дать немного остыть, добавить остаток яиц и хорошо перемешать.
10. На картофельную основу выложить половину начинки, слой сыра (200 г), оставшуюся начинку.
11. Запекать 20 минут при температуре 180°C.
12. Посыпать сверху остатками сыра (50 г) и вернуть в духовку еще на 10 минут.
13. Дать пирогу постоять 5-10 минут перед нарезкой.
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