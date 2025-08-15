Фрукты в желе на зиму – это яркая и вкусная заготовка, которая порадует в холодное время года. Она сочетает свежесть фруктов и нежную текстуру желе, создавая десерт, от которого трудно отказаться. Приготовление не требует сложных навыков, а результат получается праздничным и аппетитным. Такие баночки пригодятся и для семейных чаепитий, и как сладкий сюрприз для гостей.

Идея приготовления консервированных фруктов в желе опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Способ приготовления:

1. Приготовьте желейную основу: на одну пачку желе добавьте 2 ч.л. желатина и 1 ст.л. сахара.

2. Хорошо размешайте в горячей воде до полного растворения.

3. Подготовьте фрукты – нарежьте их на кусочки удобного размера и разложите в чистые стерилизованные баночки объемом 0,5 л.

4. Залейте фрукты горячим желейным сиропом, заполняя баночки почти до верха.

5. Стерилизуйте заготовки 10 минут с момента закипания воды.

6. Крышки во время стерилизации не закручивайте, чтобы избежать переливания жидкости.

7. После стерилизации долейте жидкость, плотно закрутите крышки и переверните баночки вверх дном.

8. Дождитесь полного остывания и храните в прохладном месте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: