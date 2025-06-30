Самая вкусная альтернатива отбивным: сочная курица по-милански в сырном кляре

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
207
Рецепт блюда

Куриное мясо можно использовать для приготовления очень вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно стушить, запечь, приготовить просто на гриле.

Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного куриного мяса по-милански, в сырном кляре.

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • Куриное бедро — 5 шт. (отделить от кости)
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука
  • Твердый сыр — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Масло — для жарки для жарки

Способ приготовления: 

1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.

Куриное филе

2. Для кляра — яйцо, немного муки и много сыра.

Какой кляр приготовить для филе

3. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.

Кляр для мяса

5. Протушите 15 минут. 

Готовое мясо

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