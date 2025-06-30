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Самая вкусная альтернатива отбивным: сочная курица по-милански в сырном кляре
Куриное мясо можно использовать для приготовления очень вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно стушить, запечь, приготовить просто на гриле.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного куриного мяса по-милански, в сырном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное бедро — 5 шт. (отделить от кости)
- Яйцо — 2 шт.
- Мука
- Твердый сыр — 150 г
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Масло — для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.
2. Для кляра — яйцо, немного муки и много сыра.
3. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.
5. Протушите 15 минут.
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