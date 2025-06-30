Куриное мясо можно использовать для приготовления очень вкусных отбивных, а также котлет, шашлыка. Еще его можно очень вкусно стушить, запечь, приготовить просто на гриле.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного куриного мяса по-милански, в сырном кляре.

Ингредиенты:

Куриное бедро — 5 шт. (отделить от кости)

Яйцо — 2 шт.

Мука

Твердый сыр — 150 г

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Масло — для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Возьмите куриное бедро, отдели мясо от кости. Сделайте надрезы и добавьте специи.

2. Для кляра — яйцо, немного муки и много сыра.

3. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.

5. Протушите 15 минут.

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