Сочная домашняя буженина – обязательное блюдо на Пасхальном столе в каждой семье. Мясо традиционно подают с горчицей или хреном. Очень важно, во время приготовления свинины, не пересушить ее, чтобы блюдо получилось мягким.

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Идея приготовления сочной домашней буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Весь секрет идеального вкуса в простом маринаде.

Ингредиенты:

мясо – 1,2 кг. (ошейок, задняя часть, или любая которую вы любите)

Ингредиенты для маринада:

мед – 1 ч.л.

соевый соус – 3 ч.л.

масло – 3 ч.л.

апельсин (сек) – 1/2 шт.

специи для свинины – по вкусу

соль – по вкусу

острый томатный соус – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Соединить все для маринада.

2. Мясо полить маринадом и оставить мариноваться на ночь.

3. Выложить мясо в рукав или фольгу.

4. Дополнительно полить маринадом сверху.

5. Готовить 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Затем открыть и готовить еще 20 минут до зарумянивания.

7. Подавать с горчицей, хреном или поливать соусом, который остался после приготовления мяса.

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