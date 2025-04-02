Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием
Сочная домашняя буженина – обязательное блюдо на Пасхальном столе в каждой семье. Мясо традиционно подают с горчицей или хреном. Очень важно, во время приготовления свинины, не пересушить ее, чтобы блюдо получилось мягким.
Идея приготовления сочной домашней буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Весь секрет идеального вкуса в простом маринаде.
Ингредиенты:
- мясо – 1,2 кг. (ошейок, задняя часть, или любая которую вы любите)
Ингредиенты для маринада:
- мед – 1 ч.л.
- соевый соус – 3 ч.л.
- масло – 3 ч.л.
- апельсин (сек) – 1/2 шт.
- специи для свинины – по вкусу
- соль – по вкусу
- острый томатный соус – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Соединить все для маринада.
2. Мясо полить маринадом и оставить мариноваться на ночь.
3. Выложить мясо в рукав или фольгу.
4. Дополнительно полить маринадом сверху.
5. Готовить 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Затем открыть и готовить еще 20 минут до зарумянивания.
7. Подавать с горчицей, хреном или поливать соусом, который остался после приготовления мяса.
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