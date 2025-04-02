Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

Сочная домашняя буженина – обязательное блюдо на Пасхальном столе в каждой семье. Мясо традиционно подают с горчицей или хреном. Очень важно, во время приготовления свинины, не пересушить ее, чтобы блюдо получилось мягким.

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Идея приготовления сочной домашней буженины на Пасху опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Весь секрет идеального вкуса в простом маринаде.

Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

Ингредиенты:

  • мясо – 1,2 кг. (ошейок, задняя часть, или любая которую вы любите)

Ингредиенты для маринада:

  • мед – 1 ч.л.
  • соевый соус – 3 ч.л.
  • масло – 3 ч.л.
  • апельсин (сек) – 1/2 шт.
  • специи для свинины – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • острый томатный соус – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

1. Соединить все для маринада.

2. Мясо полить маринадом и оставить мариноваться на ночь.

Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

3. Выложить мясо в рукав или фольгу.

4. Дополнительно полить маринадом сверху.

Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

5. Готовить 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Затем открыть и готовить еще 20 минут до зарумянивания.

Самая вкусная домашняя буженина к Пасхальному столу: в чем замариновать мясо перед запеканием

7. Подавать с горчицей, хреном или поливать соусом, который остался после приготовления мяса.

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