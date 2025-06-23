Самая вкусная домашняя икра из баклажанов: как просто приготовить закуску на бутерброды
Самое время готовить вкусную икру из баклажанов. Такая закуска станет отличной альтернативой разнообразным магазинным намазкам. В составе много разнообразных овощей, которые не теряют своей пользы и прекрасно сочетаются между собой.
Идея приготовления самой вкусной домашней икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- болгарский перец (если большой –1 шт., если маленький - 2 шт.)
- острый перец (на кончике ножа)
- лук - (крупный – 1 шт, средний – 2 шт.)
- помидоры крупные и мясистые – 2-3 шт.
- душистое масло – 3 ст.л.
- соль/перец
- чеснок – 2-3 зубчика
- черный хлебчик
Способ приготовления:
1. Баклажаны и болгарский перец проколоть шпажкой, чтобы они не треснули в процессе приготовления.
2. Запекать в фольге при температуре 220 градусов 45-55 минут.
3. Лук мелко измельчить и полить маслом.
4. Посолить по вкусу.
5. Натереть на мелкой терке помидоры и чеснок, кожуру от помидоров выбросить (или обдать кипятком и снять кожуру).
6. Баклажаны и перец очистить от кожуры и измельчить ножом.
7. Добавить к луку.
8. В конце приготовления добавить черный перец и острый (по желанию), любимую зелень.
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