Самое время готовить вкусную икру из баклажанов. Такая закуска станет отличной альтернативой разнообразным магазинным намазкам. В составе много разнообразных овощей, которые не теряют своей пользы и прекрасно сочетаются между собой.

Идея приготовления самой вкусной домашней икры из баклажанов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

болгарский перец (если большой –1 шт., если маленький - 2 шт.)

острый перец (на кончике ножа)

лук - (крупный – 1 шт, средний – 2 шт.)

помидоры крупные и мясистые – 2-3 шт.

душистое масло – 3 ст.л.

соль/перец

чеснок – 2-3 зубчика

черный хлебчик

Способ приготовления:

1. Баклажаны и болгарский перец проколоть шпажкой, чтобы они не треснули в процессе приготовления.

2. Запекать в фольге при температуре 220 градусов 45-55 минут.

3. Лук мелко измельчить и полить маслом.

4. Посолить по вкусу.

5. Натереть на мелкой терке помидоры и чеснок, кожуру от помидоров выбросить (или обдать кипятком и снять кожуру).

6. Баклажаны и перец очистить от кожуры и измельчить ножом.

7. Добавить к луку.

8. В конце приготовления добавить черный перец и острый (по желанию), любимую зелень.

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