Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
888
Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить
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Кабачковая икра из молодых овощей всегда получается особенно нежной и ароматной. Её можно подавать к мясу, намазывать на хрустящий хлеб или заготовить на зиму. Благодаря большому количеству моркови, лука и чеснока вкус получается насыщенным и сбалансированным. Этот рецепт давно стал одним из самых любимых среди хозяек, ведь готовится он довольно просто и всегда получается.

Идея приготовления самой вкусной кабачковой икры опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

Ингредиенты:

  • молодые кабачки или цуккини – 3 кг.
  • репчатый лук – 1 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • соль – 1,5-2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • томатная паста – 3-4 ст.л.
  • масло для жарки – по необходимости
  • чеснок – 6-7 зубчиков
  • свежий укроп – 1 пучок
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • уксус 9% – 2 ст.л. (для консервирования)

Способ приготовления:

Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

1. Кабачки, лук и морковь хорошо вымойте и очистите. Кабачки и лук нарежьте крупными кусочками, а морковь натрите на крупной терке.

2. Для приготовления лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном или глубокую жаровню. Если такой посуды нет, овощи можно обжаривать по отдельности на сковороде.

3. Сначала обжарьте лук на небольшом количестве масла до мягкости.

Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

4. Добавьте морковь и обжаривайте еще несколько минут, периодически помешивая.

5. Выложите в кастрюлю кабачки и немного обжарьте вместе с остальными овощами. Посолите смесь.

6. После добавления соли кабачки начнут активно выделять сок. Накройте кастрюлю крышкой и тушите овощи на медленном огне примерно 40-60 минут до полной мягкости.

7. Готовую овощную массу измельчите блендером до однородной консистенции.

Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

8. Добавьте томатную пасту, сахар, молотый черный перец, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. При необходимости добавьте соль по вкусу.

9. Верните кабачковую икру на плиту и тушите ещё 15-25 минут на слабом огне.

10. Если планируете заготовить икру на зиму, в конце приготовления добавьте уксус, хорошо перемешайте и разложите горячую массу по стерилизованным банкам.

Самая вкусная икра из молодых кабачков: как приготовить

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