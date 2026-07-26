Кабачковая икра из молодых овощей всегда получается особенно нежной и ароматной. Её можно подавать к мясу, намазывать на хрустящий хлеб или заготовить на зиму. Благодаря большому количеству моркови, лука и чеснока вкус получается насыщенным и сбалансированным. Этот рецепт давно стал одним из самых любимых среди хозяек, ведь готовится он довольно просто и всегда получается.

Идея приготовления самой вкусной кабачковой икры опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

молодые кабачки или цуккини – 3 кг.

репчатый лук – 1 кг.

морковь – 1 кг.

соль – 1,5-2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

томатная паста – 3-4 ст.л.

масло для жарки – по необходимости

чеснок – 6-7 зубчиков

свежий укроп – 1 пучок

чёрный молотый перец – по вкусу

уксус 9% – 2 ст.л. (для консервирования)

Способ приготовления:

1. Кабачки, лук и морковь хорошо вымойте и очистите. Кабачки и лук нарежьте крупными кусочками, а морковь натрите на крупной терке.

2. Для приготовления лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном или глубокую жаровню. Если такой посуды нет, овощи можно обжаривать по отдельности на сковороде.

3. Сначала обжарьте лук на небольшом количестве масла до мягкости.

4. Добавьте морковь и обжаривайте еще несколько минут, периодически помешивая.

5. Выложите в кастрюлю кабачки и немного обжарьте вместе с остальными овощами. Посолите смесь.

6. После добавления соли кабачки начнут активно выделять сок. Накройте кастрюлю крышкой и тушите овощи на медленном огне примерно 40-60 минут до полной мягкости.

7. Готовую овощную массу измельчите блендером до однородной консистенции.

8. Добавьте томатную пасту, сахар, молотый черный перец, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. При необходимости добавьте соль по вкусу.

9. Верните кабачковую икру на плиту и тушите ещё 15-25 минут на слабом огне.

10. Если планируете заготовить икру на зиму, в конце приготовления добавьте уксус, хорошо перемешайте и разложите горячую массу по стерилизованным банкам.

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