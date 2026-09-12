Самая вкусная капуста "Пелюстка" со свеклой: делимся простым рецептом

Капусту можно заготовить так, чтобы она получилась яркой, хрустящей и имела приятный пряный вкус. Для этого подойдут обычные овощи, чеснок и простой соленый рассол. Подготовка занимает немного времени, а дальше нужно только дождаться, пока капуста хорошо настоится.

Идея приготовления хрустящей капусты "Пелюстки" опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг.

морковь – 200 г

свекла – 300 г

чеснок – 2 головки

перец горошком – по вкусу

лавровый лист – по вкусу

Для рассола

холодная вода – 1,5 л

соль – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить рассол. Для этого соль необходимо всыпать в холодную воду и хорошо перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.

2. Капусту нужно вымыть и нарезать кусочками желаемого размера. Морковь и свеклу очистить. Морковь нарезать толстыми кружочками, а свеклу – полукружочками. Зубчики чеснока очистить.

3. Подготовленные овощи нужно плотно выложить в чистую банку слоями. Между ними следует распределить чеснок, лавровый лист и перец горошком.

4. После этого капусту с овощами необходимо залить холодным солевым рассолом. Важно, чтобы жидкость полностью покрывала все овощи.

5. Банку нужно накрыть чистым кухонным полотенцем, не закрывая ее герметично. Оставить заготовку в теплом темном месте примерно на пять дней.

6. Когда капуста хорошо настоится, банку нужно переставить в холодильник. После охлаждения "Пелюстку" можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к домашним блюдам.

7. Такая капуста хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Яркие кусочки свеклы придают ей характерный цвет, а чеснок и специи делают вкус более выразительным.

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