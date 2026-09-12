Самая вкусная капуста "Пелюстка" со свеклой: делимся простым рецептом
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Капусту можно заготовить так, чтобы она получилась яркой, хрустящей и имела приятный пряный вкус. Для этого подойдут обычные овощи, чеснок и простой соленый рассол. Подготовка занимает немного времени, а дальше нужно только дождаться, пока капуста хорошо настоится.
Идея приготовления хрустящей капусты "Пелюстки" опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг.
- морковь – 200 г
- свекла – 300 г
- чеснок – 2 головки
- перец горошком – по вкусу
- лавровый лист – по вкусу
Для рассола
- холодная вода – 1,5 л
- соль – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить рассол. Для этого соль необходимо всыпать в холодную воду и хорошо перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.
2. Капусту нужно вымыть и нарезать кусочками желаемого размера. Морковь и свеклу очистить. Морковь нарезать толстыми кружочками, а свеклу – полукружочками. Зубчики чеснока очистить.
3. Подготовленные овощи нужно плотно выложить в чистую банку слоями. Между ними следует распределить чеснок, лавровый лист и перец горошком.
4. После этого капусту с овощами необходимо залить холодным солевым рассолом. Важно, чтобы жидкость полностью покрывала все овощи.
5. Банку нужно накрыть чистым кухонным полотенцем, не закрывая ее герметично. Оставить заготовку в теплом темном месте примерно на пять дней.
6. Когда капуста хорошо настоится, банку нужно переставить в холодильник. После охлаждения "Пелюстку" можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к домашним блюдам.
7. Такая капуста хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Яркие кусочки свеклы придают ей характерный цвет, а чеснок и специи делают вкус более выразительным.
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