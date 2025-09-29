Самая вкусная квашеная капуста без уксуса: можно есть через трое суток
Квашеная капуста – простая и проверенная закуска, которую легко приготовить дома. Она получается хрустящей, сочной и с приятным вкусом даже без добавления уксуса. Для этого нужно всего несколько ингредиентов и немного времени. Уже через трое суток капусту можно пробовать и подавать к любым блюдам.
Идея приготовления вкусной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- соль – 20 г (примерно 2 % от общей массы)
- морковь – 50 г
- лавровый лист – по желанию
- перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свежую плотную капусту нарежьте тонкими полосками и сложите в большую миску.
2. Добавьте натертую морковь, посыпьте солью и хорошо помните руками, пока овощи не пустят сок. Это очень важно: капуста должна быть полностью покрыта собственным соком, иначе ее придется дополнить рассолом.
3. На дно чистой банки положите лавровый лист и несколько горошин перца, после чего начинайте плотно утрамбовывать капусту с морковью.
4. Каждый слой нужно хорошо прижать, чтобы сок выступал и полностью покрывал овощи.
5. Банку лучше поставить в глубокую миску, поскольку во время ферментации сок может вытекать.
6. Оставьте капусту в теплом темном месте минимум на трое суток.
7. Накрывать крышкой не нужно.
8. В течение этого времени 2-3 раза в день прокалывайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ.
9. После этого слегка прижимайте капусту лопаткой, чтобы она оставалась погруженной в сок.
10. Через три дня капуста будет готова к употреблению. Тогда банку можно плотно закрыть крышкой и перенести в холодильник, не сливая жидкость. Она сохранится хрустящей и ароматной еще долго.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: