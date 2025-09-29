Квашеная капуста – простая и проверенная закуска, которую легко приготовить дома. Она получается хрустящей, сочной и с приятным вкусом даже без добавления уксуса. Для этого нужно всего несколько ингредиентов и немного времени. Уже через трое суток капусту можно пробовать и подавать к любым блюдам.

Идея приготовления вкусной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

соль – 20 г (примерно 2 % от общей массы)

морковь – 50 г

лавровый лист – по желанию

перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свежую плотную капусту нарежьте тонкими полосками и сложите в большую миску.

2. Добавьте натертую морковь, посыпьте солью и хорошо помните руками, пока овощи не пустят сок. Это очень важно: капуста должна быть полностью покрыта собственным соком, иначе ее придется дополнить рассолом.

3. На дно чистой банки положите лавровый лист и несколько горошин перца, после чего начинайте плотно утрамбовывать капусту с морковью.

4. Каждый слой нужно хорошо прижать, чтобы сок выступал и полностью покрывал овощи.

5. Банку лучше поставить в глубокую миску, поскольку во время ферментации сок может вытекать.

6. Оставьте капусту в теплом темном месте минимум на трое суток.

7. Накрывать крышкой не нужно.

8. В течение этого времени 2-3 раза в день прокалывайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходил газ.

9. После этого слегка прижимайте капусту лопаткой, чтобы она оставалась погруженной в сок.

10. Через три дня капуста будет готова к употреблению. Тогда банку можно плотно закрыть крышкой и перенести в холодильник, не сливая жидкость. Она сохранится хрустящей и ароматной еще долго.

