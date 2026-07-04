Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день
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Летом самое идеальное блюдо от жары – холодная, вкусная окрошка. Готовить ее можно на кефире, айране, сметане, а также с минеральной водой, квасом.

Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и охлаждающей окрошки из овощей, а также с айраном и квасом.

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3,6 л):

  • айран 1,75 л
  • белый квас  250 мл
  • редис  300 г
  • огурцы  400 г
  • варёные яйца 6 шт.
  • подкопченное мясо или запечённая буженина 400-500 г
  • укроп 1 пучок
  • зеленый лук 1 пучок
  • мягкая горчица 2 ст.л.
  • лимонный сок 2-3 ст. л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, посолите и хорошо разотрите толкушкой — так зелень станет гораздо ароматнее. Нарежьте редис, огурцы, яйца и мясо как можно мельче кубиками и добавьте к зелени.

Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день

2. Влейте айран и белый квас, хорошо перемешайте. Добавьте горчицу, разведенную в теплой воде, и лимонный сок. При необходимости досолите и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.

Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день

Подавайте хорошо охлажденной. По желанию в тарелку можно добавить кубики льда!

Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день

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