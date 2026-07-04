Летом самое идеальное блюдо от жары – холодная, вкусная окрошка. Готовить ее можно на кефире, айране, сметане, а также с минеральной водой, квасом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и охлаждающей окрошки из овощей, а также с айраном и квасом.

Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3,6 л):

айран 1,75 л

белый квас 250 мл

редис 300 г

огурцы 400 г

варёные яйца 6 шт.

подкопченное мясо или запечённая буженина 400-500 г

укроп 1 пучок

зеленый лук 1 пучок

мягкая горчица 2 ст.л.

лимонный сок 2-3 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, посолите и хорошо разотрите толкушкой — так зелень станет гораздо ароматнее. Нарежьте редис, огурцы, яйца и мясо как можно мельче кубиками и добавьте к зелени.

2. Влейте айран и белый квас, хорошо перемешайте. Добавьте горчицу, разведенную в теплой воде, и лимонный сок. При необходимости досолите и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.

Подавайте хорошо охлажденной. По желанию в тарелку можно добавить кубики льда!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: