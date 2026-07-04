Самая вкусная летняя окрошка: рецепт лучшего блюда в жаркий день
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Летом самое идеальное блюдо от жары – холодная, вкусная окрошка. Готовить ее можно на кефире, айране, сметане, а также с минеральной водой, квасом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и охлаждающей окрошки из овощей, а также с айраном и квасом.
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3,6 л):
- айран 1,75 л
- белый квас 250 мл
- редис 300 г
- огурцы 400 г
- варёные яйца 6 шт.
- подкопченное мясо или запечённая буженина 400-500 г
- укроп 1 пучок
- зеленый лук 1 пучок
- мягкая горчица 2 ст.л.
- лимонный сок 2-3 ст. л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, посолите и хорошо разотрите толкушкой — так зелень станет гораздо ароматнее. Нарежьте редис, огурцы, яйца и мясо как можно мельче кубиками и добавьте к зелени.
2. Влейте айран и белый квас, хорошо перемешайте. Добавьте горчицу, разведенную в теплой воде, и лимонный сок. При необходимости досолите и поставьте в холодильник хотя бы на 30 минут, чтобы окрошка настоялась.
Подавайте хорошо охлажденной. По желанию в тарелку можно добавить кубики льда!
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