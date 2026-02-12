Морковь по-корейски – любимая овощная закуска на любой случай. Она станет отличным дополнением к мясу или рыбе. К тому же, это еще и очень бюджетно.

Идея приготовления сочной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг. (сочная и сладкая)

сахар – 2-3 ст.л.

соль – 1-2 ч.л.

уксус (9 %) – 3-4 ст.л.

масло растительное – 100 мл.

чеснок – 4-5 зубчиков (пропущенных через пресс)

специи – 1 ст.л. молотого кориандра, 0,5 ч.л. черного перца, щепотка острого красного перца (или готовая смесь специй).

Способ приготовления:

1. Натрите морковь на специальной терке длинными тонкими полосками.

2. Добавьте соль, сахар и уксус.

3. Тщательно перемните морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставьте на 15-20 минут.

4. Соберите морковь горкой, сверху выложите измельченный чеснок и все сухие специи (особенно кориандр).

5. Сильно разогрейте масло на сковороде (до появления легкого дымка, но не кипятите) и вылейте его прямо на специи и чеснок.

6. Хорошо перемешайте салат.

7. Дайте ему настояться в холодильнике минимум 3-5 часов (лучше на ночь) для насыщенного вкуса.

8. Для более глубокого вкуса поджарьте целый кориандр на сухой сковородке пару минут и растолките его в ступке непосредственно перед добавлением.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: