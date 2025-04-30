Лаваш – универсальный продукт, из которого можно сделать разнообразные вкусные закуски, десерты и даже сытные обеды. Если нужно накормить большую компанию, отличным вариантом будет мясная запеканка, для которой вам не придется раскатывать тесто или что-нибудь вымешивать – просто заворачиваете начинку в лаваш и ставите в духовку.

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Идея приготовления сытного мясного пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram. Такой рецепт подходит даже для неопытных кулинаров.

Ингредиенты:

лаваш – 5 шт. (круглый)

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

соль, специи – по вкусу

яйца – 2 шт.

сливки – 250 г

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, специи, лук, зелень по желанию. Вымешать.

2. Смазать этим фаршем лаваши.

3. Свернуть в рулет.

4. Форму смазать маслом.

5. Выложить лаваши с фаршем.

6. Для заливки в яйца добавить соль, сливки.

7. Хорошо перемешать.

8. Залить сверху на лаваше с мясом.

9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке. Пирог должен хорошо подрумяниться.

10. При желании присыпать сверху кунжутом или тертым сыром (за 7-10 минут до готовности).

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