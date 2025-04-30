Самая вкусная мясная запеканка из лаваша для обеда: готовится считанные минуты
Лаваш – универсальный продукт, из которого можно сделать разнообразные вкусные закуски, десерты и даже сытные обеды. Если нужно накормить большую компанию, отличным вариантом будет мясная запеканка, для которой вам не придется раскатывать тесто или что-нибудь вымешивать – просто заворачиваете начинку в лаваш и ставите в духовку.
Идея приготовления сытного мясного пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram. Такой рецепт подходит даже для неопытных кулинаров.
Ингредиенты:
- лаваш – 5 шт. (круглый)
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- соль, специи – по вкусу
- яйца – 2 шт.
- сливки – 250 г
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, специи, лук, зелень по желанию. Вымешать.
2. Смазать этим фаршем лаваши.
3. Свернуть в рулет.
4. Форму смазать маслом.
5. Выложить лаваши с фаршем.
6. Для заливки в яйца добавить соль, сливки.
7. Хорошо перемешать.
8. Залить сверху на лаваше с мясом.
9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке. Пирог должен хорошо подрумяниться.
10. При желании присыпать сверху кунжутом или тертым сыром (за 7-10 минут до готовности).
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