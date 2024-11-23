Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

Ароматная намазка из сала и чеснока – это отличное дополнение любого праздничного стола. Вы точно не прогадаете, если сделаете такую закуску, потому что она нравится абсолютно всем. А самое главное, что ингредиенты бюджетные и полностью натуральные.

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Идея приготовления вкусной намазки из сала опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olgariabenko) в Instagram. Подавать лучше всего на поджаренном черном хлебе.

Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

Ингредиенты:

  • сало – 200 г;
  • чеснок – 5 зубцов;
  • укроп – 1 пучок;
  • паприка – 1 ч.л;
  • перец молотый – ½ ч.л.
  • любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

1. Сало почистить от кожи и порезать маленькими кубиками.

2. Сложить в блендер.

Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

3. Добавить чеснок и укроп и взбить до однородности.

4. Добавить паприку, перец и еще раз взбить.

Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

5. Переложить в емкость для хранения и посыпать любимыми специями.

6. Подавать с поджаренным чёрным хлебом.

Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов

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