Ароматная намазка из сала и чеснока – это отличное дополнение любого праздничного стола. Вы точно не прогадаете, если сделаете такую закуску, потому что она нравится абсолютно всем. А самое главное, что ингредиенты бюджетные и полностью натуральные.

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Идея приготовления вкусной намазки из сала опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olgariabenko) в Instagram. Подавать лучше всего на поджаренном черном хлебе.

Ингредиенты:

сало – 200 г;

чеснок – 5 зубцов;

укроп – 1 пучок;

паприка – 1 ч.л;

перец молотый – ½ ч.л.

любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сало почистить от кожи и порезать маленькими кубиками.

2. Сложить в блендер.

3. Добавить чеснок и укроп и взбить до однородности.

4. Добавить паприку, перец и еще раз взбить.

5. Переложить в емкость для хранения и посыпать любимыми специями.

6. Подавать с поджаренным чёрным хлебом.

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