Самая вкусная намазка из сала на скорую руку: лучше любых магазинных вариантов
Ароматная намазка из сала и чеснока – это отличное дополнение любого праздничного стола. Вы точно не прогадаете, если сделаете такую закуску, потому что она нравится абсолютно всем. А самое главное, что ингредиенты бюджетные и полностью натуральные.
Идея приготовления вкусной намазки из сала опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olgariabenko) в Instagram. Подавать лучше всего на поджаренном черном хлебе.
Ингредиенты:
- сало – 200 г;
- чеснок – 5 зубцов;
- укроп – 1 пучок;
- паприка – 1 ч.л;
- перец молотый – ½ ч.л.
- любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Сало почистить от кожи и порезать маленькими кубиками.
2. Сложить в блендер.
3. Добавить чеснок и укроп и взбить до однородности.
4. Добавить паприку, перец и еще раз взбить.
5. Переложить в емкость для хранения и посыпать любимыми специями.
6. Подавать с поджаренным чёрным хлебом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: