Самая вкусная намазка из сала, с чесноком и специями: идеально к борщу
Сало – один из самых бюджетных и вкусных продуктов, который лучше всего есть в сыром виде. Еще его почти всегда добавляют в фарш при приготовлении котлет, чтобы они были сочными, а также при приготовлении мясных блюд. А также сало можно вкусно запечь в духовке с овощами, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Сало – 200 г
- Чеснок – 5 зуб.
- Укроп – 1 пучок
- Паприка – 1 ч.л.
- Перец молотый – 1/2 ч.л.
- Любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сало очистите от кожи и порезать маленькими кубиками.
2. Сложите в блендер, добавьте чеснок и укроп, взбейте до однородности. Добавьте паприку, перец и еще раз взбейте.
3. Переложите в подходящую посуду для хранения и посыпьте излюбленными специями.
Вкусно будет с поджаренным черным хлебом!
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