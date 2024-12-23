Самая вкусная намазка из сала, с чесноком и специями: идеально к борщу

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Самая вкусная намазка из сала, с чесноком и специями: идеально к борщу

Сало – один из самых бюджетных и вкусных продуктов, который лучше всего есть в сыром виде. Еще его почти всегда добавляют в фарш при приготовлении котлет, чтобы они были сочными, а также при приготовлении мясных блюд. А также сало можно вкусно запечь в духовке с овощами, грибами. 

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Вкусно сало

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком. 

Вкусная намазка

Ингредиенты: 

  • Сало – 200 г
  • Чеснок – 5 зуб. 
  • Укроп – 1 пучок
  • Паприка – 1 ч.л. 
  • Перец молотый – 1/2 ч.л.
  • Любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сало очистите от кожи и порезать маленькими кубиками.

Ингредиенты для намазки

2. Сложите в блендер, добавьте чеснок и укроп, взбейте до однородности. Добавьте паприку, перец и еще раз взбейте. 

Приготовление намазки

3. Переложите в подходящую посуду для хранения и посыпьте излюбленными специями.

Какие специи добавить в намазку

Вкусно будет с поджаренным черным хлебом!

Готовая намазка

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