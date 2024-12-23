Сало – один из самых бюджетных и вкусных продуктов, который лучше всего есть в сыром виде. Еще его почти всегда добавляют в фарш при приготовлении котлет, чтобы они были сочными, а также при приготовлении мясных блюд. А также сало можно вкусно запечь в духовке с овощами, грибами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, со специями и чесноком.

Ингредиенты:

Сало – 200 г

Чеснок – 5 зуб.

Укроп – 1 пучок

Паприка – 1 ч.л.

Перец молотый – 1/2 ч.л.

Любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сало очистите от кожи и порезать маленькими кубиками.

2. Сложите в блендер, добавьте чеснок и укроп, взбейте до однородности. Добавьте паприку, перец и еще раз взбейте.

3. Переложите в подходящую посуду для хранения и посыпьте излюбленными специями.

Вкусно будет с поджаренным черным хлебом!

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