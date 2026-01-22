Самая вкусная рыбная запеканка с овощами: готовится за считанные минуты
Рыбу часто жарят или тушат. Также из этого продукта можно приготовить очень сытную и питательную запеканку. Обязательно добавьте овощи, а также много сыра.
Идея приготовления сытной рыбной запеканки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе рыбы (красная, пангасиус или тилапия) – 500-600 г
- брокколи (замороженная или свежая) – 300 г
- помидоры (средние) – 2 шт.
- яйца куриные – 4 шт.
- сметана (15-20 %) – 2 ст.л.
- сыр моцарелла или сулугуни – 100-120 г
- соль, черный перец, сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбное филе промыть, просушить и нарезать крупными кусочками.
2. Помидоры нарезать кружочками или кубиками.
3. Если соцветия брокколи слишком большие – разрезать их пополам.
4. В глубокой миске взбиваем яйца со сметаной.
5. Добавить соль, черный перец и сушеный чеснок.
6. Хорошо перемешать венчиком до однородности.
7. В форму для запекания выложить кусочки рыбы и соцветия брокколи. Между ними распределить помидоры.
8. Равномерно залить ингредиенты яичной смесью.
9. Сыр нарезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке и выложить сверху.
10. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
11. Запеканка должна подняться, стать упругой, а сыр приобрести золотистую корочку.
