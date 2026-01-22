Самая вкусная рыбная запеканка с овощами: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
243
Рыбу часто жарят или тушат. Также из этого продукта можно приготовить очень сытную и питательную запеканку. Обязательно добавьте овощи, а также много сыра.

Идея приготовления сытной рыбной запеканки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе рыбы (красная, пангасиус или тилапия) – 500-600 г
  • брокколи (замороженная или свежая) – 300 г
  • помидоры (средние) – 2 шт.
  • яйца куриные – 4 шт.
  • сметана (15-20 %) – 2 ст.л.
  • сыр моцарелла или сулугуни – 100-120 г
  • соль, черный перец, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбное филе промыть, просушить и нарезать крупными кусочками.

2. Помидоры нарезать кружочками или кубиками.

3. Если соцветия брокколи слишком большие – разрезать их пополам.

4. В глубокой миске взбиваем яйца со сметаной.

5. Добавить соль, черный перец и сушеный чеснок.

6. Хорошо перемешать венчиком до однородности.

7. В форму для запекания выложить кусочки рыбы и соцветия брокколи. Между ними распределить помидоры.

8. Равномерно залить ингредиенты яичной смесью.

9. Сыр нарезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке и выложить сверху.

10. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

11. Запеканка должна подняться, стать упругой, а сыр приобрести золотистую корочку.

