Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
27
Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

Шакшука – это простое блюдо из яиц и овощей, которое давно стало популярным вариантом завтрака во многих странах. Главный секрет его вкуса заключается в ароматном томатном соусе со специями и свежей зеленью. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а весь процесс занимает совсем немного времени. Такая шакшука получается сочной, яркой и очень сытной. Подавать ее лучше всего сразу после приготовления со свежим хлебом или тостами.

Идея приготовления шакшуки с помидорами и зеленью опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры среднего размера – 2-4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • паприка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • петрушка или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте измельченный болгарский перец и чеснок.

2. Готовьте овощи на среднем огне примерно 7-10 минут, пока они станут мягкими. После этого добавьте паприку, соль и перец.

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

3. Помидоры натрите на мелкой терке, удалив кожицу.

4. Полученную томатную массу влейте к овощам и хорошо перемешайте. Оставьте соус на несколько минут, чтобы он немного загустел.

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

5. В томатно-овощной смеси сделайте небольшие углубления и осторожно вбейте яйца.

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

6. Накройте сковородку крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока белок полностью схватится, а желток останется нежным.

7. Перед подачей посыпьте шакшуку мелко нарезанной петрушкой или укропом. Блюдо получается ароматным, сочным и очень аппетитным, поэтому прекрасно подходит как для семейного завтрака, так и для быстрого обеда.

Самая вкусная шакшука с помидорами и зеленью: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты