Шакшука – это простое блюдо из яиц и овощей, которое давно стало популярным вариантом завтрака во многих странах. Главный секрет его вкуса заключается в ароматном томатном соусе со специями и свежей зеленью. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а весь процесс занимает совсем немного времени. Такая шакшука получается сочной, яркой и очень сытной. Подавать ее лучше всего сразу после приготовления со свежим хлебом или тостами.

Идея приготовления шакшуки с помидорами и зеленью опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры среднего размера – 2-4 шт.

лук – 1 шт.

оливковое масло – 2-3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

петрушка или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте измельченный болгарский перец и чеснок.

2. Готовьте овощи на среднем огне примерно 7-10 минут, пока они станут мягкими. После этого добавьте паприку, соль и перец.

3. Помидоры натрите на мелкой терке, удалив кожицу.

4. Полученную томатную массу влейте к овощам и хорошо перемешайте. Оставьте соус на несколько минут, чтобы он немного загустел.

5. В томатно-овощной смеси сделайте небольшие углубления и осторожно вбейте яйца.

6. Накройте сковородку крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока белок полностью схватится, а желток останется нежным.

7. Перед подачей посыпьте шакшуку мелко нарезанной петрушкой или укропом. Блюдо получается ароматным, сочным и очень аппетитным, поэтому прекрасно подходит как для семейного завтрака, так и для быстрого обеда.

