Скумбрия – очень мясистая и скоовитая рыба. Ее часто запекают в духовке с различными овощами. Также продукт очень вкусно замариновать в пряном соусе.

Идея приготовления маринованной скумбрии в томатном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая - 1 шт. (крупная)

лук 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

томатный соус – 250 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

масло – 100 мл.

уксус – 80 мл.

лавровый лист – 2-3 шт.

кориандр горошком – 1 ч.л.

черный перец горошком – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Из скумбрии удалить все лишнее, нарезать на кусочки.

2. Выложить в стеклянную форму.

3. Добавить нарезанный полукольцами лук.

4. В сотейник вылить томатный соус, добавить масло и уксус.

5. Добавить сахар и соль.

6. Добавить перец и лавровые листья.

7. Соус вскипятить, а затем охладить.

8. Охлажденным маринадом залить рыбу.

9. Поставить рыбу в холодильник на сутки.

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