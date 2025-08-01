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Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки
Скумбрия – очень мясистая и скоовитая рыба. Ее часто запекают в духовке с различными овощами. Также продукт очень вкусно замариновать в пряном соусе.
Идея приготовления маринованной скумбрии в томатном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая - 1 шт. (крупная)
- лук 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- томатный соус – 250 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- масло – 100 мл.
- уксус – 80 мл.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- кориандр горошком – 1 ч.л.
- черный перец горошком – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Из скумбрии удалить все лишнее, нарезать на кусочки.
2. Выложить в стеклянную форму.
3. Добавить нарезанный полукольцами лук.
4. В сотейник вылить томатный соус, добавить масло и уксус.
5. Добавить сахар и соль.
6. Добавить перец и лавровые листья.
7. Соус вскипятить, а затем охладить.
8. Охлажденным маринадом залить рыбу.
9. Поставить рыбу в холодильник на сутки.
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