Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

Скумбрия – очень мясистая и скоовитая рыба. Ее часто запекают в духовке с различными овощами. Также продукт очень вкусно замариновать в пряном соусе.

Идея приготовления маринованной скумбрии в томатном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая - 1 шт. (крупная)
  • лук 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • томатный соус – 250 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • масло – 100 мл.
  • уксус – 80 мл.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • кориандр горошком – 1 ч.л.
  • черный перец горошком – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

1. Из скумбрии удалить все лишнее, нарезать на кусочки.

2. Выложить в стеклянную форму.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

3. Добавить нарезанный полукольцами лук.

4. В сотейник вылить томатный соус, добавить масло и уксус.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

5. Добавить сахар и соль.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

6. Добавить перец и лавровые листья.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

7. Соус вскипятить, а затем охладить.

8. Охлажденным маринадом залить рыбу.

Самая вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно есть уже через сутки

9. Поставить рыбу в холодильник на сутки.

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