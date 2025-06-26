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Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо
Тушеная капуста – любимое домашнее блюдо во многих семьях. Вам удастся приготовить его очень вкусно, если придерживаться простых советов. В частности, выберите удачное мясо.
Идея приготовления сытной тушеной капусты опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Для такого рецепта отлично подходит куриное мясо, которое будет очень сочным.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- капуста молодая – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 2 ст.л
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать крупным кубиком.
2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.
3. Добавить лук, морковь и перец.
4. Обжарить еще 5 минут.
5. Добавить капусту, специи и тушить до готовности овощей.
6. В конце добавить томатную пасту и чеснок.
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