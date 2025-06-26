Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

Тушеная капуста – любимое домашнее блюдо во многих семьях. Вам удастся приготовить его очень вкусно, если придерживаться простых советов. В частности, выберите удачное мясо.

Идея приготовления сытной тушеной капусты опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Для такого рецепта отлично подходит куриное мясо, которое будет очень сочным.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • капуста молодая – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст.л
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

1. Куриное филе нарезать крупным кубиком.

2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

3. Добавить лук, морковь и перец.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

4. Обжарить еще 5 минут.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

5. Добавить капусту, специи и тушить до готовности овощей.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

6. В конце добавить томатную пасту и чеснок.

Самая вкусная тушеная капуста: с каким мясом лучше приготовить блюдо

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