Тушеная капуста – любимое домашнее блюдо во многих семьях. Вам удастся приготовить его очень вкусно, если придерживаться простых советов. В частности, выберите удачное мясо.

Идея приготовления сытной тушеной капусты опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Для такого рецепта отлично подходит куриное мясо, которое будет очень сочным.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

капуста молодая – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 2 ст.л

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать крупным кубиком.

2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.

3. Добавить лук, морковь и перец.

4. Обжарить еще 5 минут.

5. Добавить капусту, специи и тушить до готовности овощей.

6. В конце добавить томатную пасту и чеснок.

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